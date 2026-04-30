Diego Peretti fue operado por un problema cardíaco: cómo sigue su salud

El actor Diego Peretti fue intervenido quirúrgicamente el miércoles tras detectarse un problema cardíaco durante un chequeo médico de rutina. La operación consistió en una angioplastia con colocación de stent y, según confirmaron fuentes cercanas a su entorno laboral, el procedimiento fue exitoso y programado.

Tras la intervención, el actor permaneció internado de manera preventiva y luego recibió el alta médica para continuar con su recuperación en su domicilio. La noticia generó tranquilidad en el ambiente artístico, ya que se trató de una práctica habitual dentro del tratamiento de este tipo de afecciones.

Desde la producción de la obra El jefe del jefe, protagonizada por Peretti, informaron que el procedimiento se realizó en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires y que estaba planificado previamente como parte de un estudio de control.

Intervención programada y evolución del cuadro

La información fue difundida inicialmente por la periodista Maru Leone en el programa Mercuriali1079 (El Observador 107.9), donde explicó cómo se detectó la situación.

“Él se fue a hacer un estudio de chequeo del corazón; había algunas cositas que a los médicos les hacían ruido y decidieron, por precaución, dejarlo internado para hacerle más estudios de rigor”, detalló Maru Leone al aire. “En el día de ayer fue intervenido, le colocaron un stent, salió todo bien”, agregó.

Diagnóstico y procedimiento médico

Sobre el diagnóstico, la periodista precisó: “Me cuentan que es una cardiopatía isquémica, que básicamente es cuando las arterias coronarias se estrechan y por eso se coloca un stent, es un procedimiento muy habitual".

El cuadro médico se enmarca dentro de afecciones cardiovasculares frecuentes que suelen tratarse con este tipo de intervenciones mínimamente invasivas. El objetivo principal del procedimiento es mejorar el flujo sanguíneo y prevenir complicaciones mayores.

Recuperación y seguimiento en casa

Afortunadamente, el actor ya se encuentra en su hogar, donde continúa con la recuperación bajo control médico. El alta se dio luego de confirmar la correcta evolución tras la intervención y la estabilidad de su cuadro general.

“Está internado en el ICBA, que es el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires”, había informado también la periodista, remarcando el lugar donde se realizó el procedimiento.