Diego Peretti disfruta de su descanso en Punta del Este junto a su deslumbrante novia

REDACCIÓN ELONCE
El actor se relaja en el balneario uruguayo con su pareja, Andrea, en un fin de semana de desconexión y tranquilidad, alejado de su perfil mediático.
Diego Peretti eligió Punta del Este para tomarse un merecido descanso y recargar energías junto a su novia, Andrea. El actor, conocido por mantener un perfil bajo sobre su vida privada, se mostró relajado y sonriente mientras disfrutaba de una jornada tranquila en uno de los balnearios más exclusivos de la región. Las imágenes capturadas lo muestran junto a Andrea, tomados de la mano, bajo el sol y disfrutando de la serenidad que ofrece la costa uruguaya, después de un almuerzo en un restaurante emblemático de la zona, según publicó Ciudad Magazine.
Una pareja consolidada
La pareja, que lleva varios años juntos, aprovechó el fin de semana para descansar y esperar la llegada del Año Nuevo en Punta del Este, uno de los destinos más exclusivos de Sudamérica. En una reciente entrevista, Peretti compartió detalles sobre su relación con Andrea, a quien describió como su compañera incondicional. “Hace un par de años que estoy con Andrea. Estoy enamorado, muy bien, muy contento. Ella no tiene nada que ver con lo actoral. Me acompaña mucho, y yo a ella también”, confesó el actor, destacando la armonía que vive en su vida personal.
El apoyo mutuo en proyectos profesionales
A pesar de que la pareja prefiere mantener su vida privada lejos del foco mediático, Andrea ha sido una constante presencia en los momentos más importantes de la carrera de Peretti. En noviembre, la mujer acompañó al actor en el preestreno de La muerte de un comediante, la primera película en la que Diego Peretti actuó como director, guionista y protagonista. El apoyo mutuo de la pareja parece ser fundamental para el actor, que se muestra agradecido por el respaldo de Andrea tanto en su vida profesional como personal.