El insólito motivo por el que Nicole Neumann adoptó un gallo

La modelo Nicole Neumann contó que adoptó un gallo al que bautizó Rocker y contó el insólito motivo. Lo llevó al santuario animal que tiene en su casa.
Nicole Neumann volvió a sorprender con una de esas historias que combinan su amor por los animales, su estilo de vida ligado a la naturaleza y una cuota de humor que se volvió viral.
La modelo y conductora contó que sumó un nuevo integrante a su ya numerosa familia animal: un gallo al que bautizó Rocker. “Hace una semana nada más adopté un gallito”, reveló.
La confesión llegó casi como al pasar, pero bastó para abrir un intercambio que fue creciendo en tono divertido. “¿Cómo adoptás un gallo?”, le preguntaron entre risas, mientras ella se preparaba para mostrar pruebas del nuevo integrante. Lejos de tratarse de una ocurrencia, la influencer explicó que la adopción tuvo un motivo concreto y, como suele suceder en su vida, estuvo atravesada por una historia de rescate.
“El gallo no era feliz porque lo maltrataban los otros gallos y las gallinas. Lo picoteaban todos”, contó, dando detalles de la situación en la que se encontraba el animal antes de llegar a sus manos. Según explicó, Rocker necesitaba un lugar donde pudiera vivir tranquilo, lejos de ese entorno hostil. “Necesitaba un hogar donde lo traten bien. Y yo dije: ‘Yo lo adopto, porque tengo mis gallinas’”, agregó, con naturalidad.
La escena continuó con Nicole mostrando un video del gallo, que rápidamente generó ternura entre quienes estaban en el estudio. “¿Quieren que les muestre el video?”, preguntó, mientras sus compañeros insistían en ver al protagonista de la historia. En las imágenes, se lo podía ver integrado a su nuevo entorno, rodeado de otros animales que forman parte de la vida cotidiana de la modelo.
Lejos de tratarse de un caso aislado, la incorporación de Rocker se suma a un proyecto mucho más amplio que Nicole viene construyendo desde hace años: su chacra “Pachamama”, un espacio dedicado al rescate y cuidado de animales. Allí conviven perros, gallinas, ovejas, caballos, ponys, patos, pavos y otras especies que, en muchos casos, fueron rescatadas de situaciones de abandono o maltrato.
“Tengo pavos, ponys y todos fueron rescatados”, destacó durante la charla, al describir el lugar donde ahora vive el gallo. La chacra, que la modelo suele mostrar en sus redes sociales, funciona como un santuario donde los animales pueden vivir en libertad y con cuidados adecuados. Además, el espacio incluye una huerta propia, lo que refuerza su búsqueda de una vida más sustentable y en contacto con la naturaleza.
El momento también dio lugar a comentarios humorísticos que terminaron de distender la conversación. Entre risas, surgieron preguntas sobre la convivencia del gallo con las gallinas y el impacto en la producción de huevos. Nicole respondió con su estilo relajado: “Bueno, sí, pero están felices. Él tiene mujeres y mis gallinas tienen hombres”, dijo, generando carcajadas en el estudio.