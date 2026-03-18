Se conocieron los finalistas de Masterchef Celebrity

Tras una semifinal complicada, dos participantes lograron superar la exigente prueba y llegaron a la final de Masterchef Celebrity.
En una gala decisiva y sin margen de error, los participantes que quedaban en Masterchef Celebrity debieron enfrentarse a una exigente prueba bajo la mirada del jurado integrado por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui y este martes quedaron definidos los finalistas.
Los cuatro participantes que llegaron a esta instancia fueron Maxi López, Sofía Gonet, Ian Lucas y Turco Husaín, quienes sabían que uno de ellos debía abandonar la competencia.
Tras superar una prueba de alto nivel y con el tiempo jugando en contra, el jurado definió que Sofía “La Reini” Gonet e Ian Lucas fueron los mejores de la noche, asegurando su lugar en la gran final.
La gran final
La definición del reality de Telefe se podrá ver en dos programas. La primera parte se emitirá este miércoles 18 a las 21:15 y el jueves se conocerá al ganador.
Con dos perfiles muy distintos, Sofía Gonet e Ian Lucas llegan a la última instancia tras destacarse en las pruebas más exigentes. Ahora, deberán demostrar todo lo aprendido para quedarse con el título de MasterChef Celebrity Argentina en una final que promete máxima tensión y alto nivel gastronómico.
El desempeño durante la gala de la semifinal
Ian se destacó por su meticulosidad y su enfoque casi obsesivo en cada paso del proceso. El cantante contó que revisó el emplatado en reiteradas oportunidades antes de presentar su plato, buscando la perfección en cada detalle. Si bien su cordero no estuvo exento de observaciones —los jurados señalaron que unos minutos más de cocción habrían mejorado el resultado—, su preparación logró convencer por el equilibrio general y, sobre todo, por haber trabajado previamente la grasa del corte, un detalle técnico que jugó a su favor.
“Está rica y hay una sensación de que el calor llegó más profundo”, analizó Donato, en una devolución que terminó inclinando la balanza. Finalmente, fue el primero en ser anunciado como finalista. “Te entrego la chaqueta, hacele honor”, le dijo Martitegui al entregarle el símbolo que marca el ingreso a la instancia final.
Por su parte, La Reini también logró superar la prueba, aunque con algunas dificultades en la cocción del cordero. Su plato presentó una grasa que no terminó de integrarse del todo, algo que no pasó desapercibido para el jurado. “No pensé que iba a venir a ver una película llamada La venganza de las grasas”, ironizó Betular, marcando uno de los puntos flojos de su preparación.
Sin embargo, la influencer logró compensar ese detalle con otros aspectos de su plato. Tanto el puré de edamame como el croute de hierbas y almendras fueron ampliamente elogiados por los chefs, quienes valoraron la técnica y el sabor logrado en esas partes de la consigna. Esa combinación terminó dándole el pase a la final, en una definición muy ajustada.
Al escuchar su nombre, La Reini no pudo contener la emoción y se quebró en llanto al recibir la chaqueta de finalista de manos de Donato. La escena reflejó la intensidad de una competencia que, a lo largo de más de 100 episodios, exigió al máximo a cada participante.
En contraste, la noche fue amarga para Maxi López y el Turco Husaín, quienes quedaron eliminados tras no lograr el punto correcto en la cocción del cordero. En el caso del exdelantero, el propio participante reconoció que su carne estaba “sellada pero no cocida”, un error que fue evidente para el jurado. “La cocción no entró como debería”, señaló Donato, mientras que Betular remarcó que la grasa solo resulta agradable cuando está correctamente dorada.
El Turco, por su parte, presentó un plato aún más comprometido en ese aspecto. “Esta grasa tendría que haber sido removida”, analizaron los chefs, destacando que, si bien algunos componentes como el puré lograron salvarse, el conjunto no alcanzó el nivel necesario para seguir en competencia.
De esta manera, la final quedó definida entre los dos participantes más jóvenes de la edición, algo que no pasó desapercibido para Ian. “Somos los dos más chicos del programa. Creo que éramos a los que menos fe les tenían”, reflexionó el cantante, en referencia al recorrido que ambos construyeron desde el inicio del certamen.