Litoral Mitá llevará el chamamé entrerriano al festejo por el 25 de Mayo en Buenos Aires

REDACCIÓN ELONCE
Elonce dialogó con Benjamín Roskopf, integrante de Litoral Mitá, sobre la presentación que realizarán en Buenos Aires durante los festejos patrios. El músico destacó el crecimiento de la música del litoral y la posibilidad de representar a Entre Ríos en un escenario nacional.
La presentación de Litoral Mitá en la Ciudad de Buenos Aires será uno de los momentos destacados de los festejos patrios del 25 de Mayo y marcará un nuevo paso para el grupo entrerriano en escenarios nacionales. La banda actuará en la explanada del Palacio Libertad, en una jornada cultural libre y gratuita organizada en la capital del país.
Litoral Mitá está integrado por Benjamín Roskopf en acordeón, Esteban Frías en voz y bajo, Nicolás Pross en guitarra y coros, Ayrton Alles en guitarra y Juan Manuel Benítez en percusión.
En diálogo con Elonce, Benjamín Roskopf, acordeonista de la formación, expresó la emoción que atraviesa al grupo por esta convocatoria. “Para nosotros es una alegría enorme formar parte de este hermoso festejo del 25 de mayo que se realiza en la explanada del Palacio Libertad (ex CCK) en CABA, que es un lugar tan emblemático que tenemos para nuestro país y nuestra cultura”, afirmó.
El músico recordó que el conjunto ya había participado del evento durante el año pasado y señaló que volver a ser convocados representó un reconocimiento importante al trabajo artístico que vienen realizando. “Fuimos llamados por Cultura de la Nación. Entonces, para nosotros es algo muy lindo llevar la música del litoral a Buenos Aires nuevamente”, sostuvo.
Una gira con cierre en la capital del país
Roskopf explicó que la presentación en la Ciudad de Buenos Aires será parte de una gira que incluirá varios shows durante el fin de semana largo. “Tenemos un fin de varios shows. El broche de oro será tocar ahí, en ese lugar tan importante”, indicó.
Según detalló, las actividades comenzarán con un evento privado y continuarán con distintas presentaciones vinculadas a la música regional. Entre ellas, destacó la participación en “Ruidal”, una propuesta organizada por colectivos culturales y artísticos.
“El domingo terminamos en la capital llevando chamamé. El año pasado nos fue muy bien y esta nueva oportunidad significa muchísimo para nosotros”, manifestó el acordeonista entrerriano.
Además, resaltó la importancia que tiene para artistas del interior acceder a escenarios de alcance nacional. “Para los músicos y los artistas del interior, poder tocar en un lugar tan emblemático para nuestra cultura es algo muy importante”, expresó.
Chamamé, juventud y expansión cultural
Durante la entrevista, Roskopf se refirió también al crecimiento que viene teniendo la música del litoral en distintas regiones del país y especialmente entre las nuevas generaciones. “La verdad es que nuestra música está siendo muy bien recibida. Hemos tenido la posibilidad de tocar no solamente en Entre Ríos, sino también en Corrientes y Buenos Aires. Este año, si Dios quiere, volveremos a Corrientes y vamos a ir a Misiones”, adelantó.
Incluso, el músico reveló que el grupo analiza posibilidades de realizar presentaciones fuera de Argentina. “También está la posibilidad de ir afuera. Gracias a Dios, la música del litoral que hacemos con tanto amor cada vez se expande más”, afirmó.
Roskopf consideró que el chamamé atraviesa un proceso de revitalización impulsado por artistas jóvenes. “Creo que el chamamé y toda la música del litoral están llegando cada vez más a los jóvenes. Hay un trabajo muy importante de muchos artistas jóvenes y eso nos motiva muchísimo”, remarcó.
Nuevos proyectos y búsqueda artística
En otro tramo de la entrevista, el integrante de Litoral Mitá contó que el grupo trabaja actualmente en una producción audiovisual denominada “Sesiones Litoral”, donde reinterpretan canciones propias y ajenas con identidad litoraleña. “Ahora último lanzamos ‘No saber de ti’ y también ‘Mi bien amada’. Son producciones que están a cargo de Noa Camacho, nuestro productor”, explicó.
El objetivo, según señaló, es ampliar el alcance de la música regional y acercarla a nuevos públicos. “Hay temas que quizás no vienen del litoral y nosotros los amoldamos a nuestro estilo. Es una búsqueda para llegar cada vez a más gente”, comentó.
En ese sentido, invitó al público a seguir el trabajo de la banda en plataformas digitales y redes sociales. “Queremos que la gente se sume a nuestro canal de YouTube y a nuestras redes. Hoy la música del litoral volvió a resurgir y tenemos una responsabilidad importante para que eso siga creciendo”, enfatizó.
Un escenario para compartir culturas
La jornada del 25 de Mayo reunirá a artistas de distintos puntos del país en el Palacio Libertad, situación que Roskopf valoró especialmente por el intercambio cultural que se genera entre músicos de diferentes provincias. “Siempre que nos toca compartir escenarios con artistas de Córdoba, Catamarca o de otros lugares del país, se genera algo muy lindo. Uno intercambia cultura y comparte música, que es lo más importante”, expresó.
Asimismo, destacó que estas oportunidades fortalecen la identidad cultural del litoral y permiten difundir el chamamé en nuevos escenarios. “Son oportunidades muy importantes para llevar nuestra música y compartir también las otras culturas”, añadió.
El evento será abierto al público y se desarrollará desde el mediodía hasta las 20. Litoral Mitá tiene previsto subir al escenario cerca de las 16 horas.
“Invitamos a toda la familia y a toda la gente que quiera acercarse para bailar y compartir con nosotros. Va a ser una jornada muy linda y completa”, señaló Roskopf.
Finalmente, dejó un mensaje especial para los entrerrianos que residen en Buenos Aires. “Si hay algún entrerriano que quiera acercarse a compartir nuestra música, está más que invitado”, concluyó.