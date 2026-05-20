Caso Goyeneche: "La nueva autopsia es complementaria, no desvincula a los policías", dijo amigo del joven

El caso Goyeneche sumó este martes un nuevo capítulo judicial luego de que los abogados defensores de los policías Lisandro José María Romero y David Diego Ismael Vázquez informaran los resultados de las pericias realizadas por el Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional. De acuerdo al informe presentado en el expediente, la muerte de Ariel Goyeneche fue consecuencia de una causa “multifactorial compleja”, descartándose lesiones traumáticas letales compatibles con una acción desmedida por parte de los efectivos imputados.

Desde la querella y el entorno de la familia sostienen que el informe “no desvincula” a los policías imputados y reclamaron que la causa sea elevada a juicio oral y público.

Marco Chacón, amigo de la familia de Ariel Goyeneche, dialogó con Elonce y se refirió al nuevo estudio forense solicitado por la defensa de los policías involucrados en la causa.

“El fiscal aclaró que es un informe complementario y eso significa que, a diferencia de lo que algunos replicaron diciendo que desvincularía a los policías, no es así, no desvincula nada, de ninguna manera. Es un informe complementario, es decir, complementa la primera autopsia, no es que la reemplaza, no es que la relega”, afirmó.

Insistió en que la postura de la querella “sigue exactamente en la misma tesitura” y remarcó que “esto no cambia el asunto de todo lo ocurrido, que está a la luz, de la vista de toda la gente”.

En ese sentido, recordó la existencia de registros audiovisuales y de un documental sobre el caso. “Todos vieron lo que pasó. Afortunadamente está filmado, está también el mini documental en YouTube, ‘12F24’, donde se puede ver absolutamente todo lo que sucedió”, sostuvo.

Chacón también denunció presuntas irregularidades desde el inicio de la investigación y apuntó contra el parte policial inicial. “El intento de distorsión, de encubrimiento y de mentira está desde la hora cero, cuando el propio parte policial fue apócrifo diciendo que Ariel se había caído y se había muerto”, expresó.

Respecto de la nueva conclusión forense, cuestionó el intento de relativizar la responsabilidad policial. “Lo que se intenta es distorsionar o bajarle la importancia a este hecho donde se observaba en los videos que el propio Ariel está esposado y con dos uniformados encima, pidiendo a gritos que por favor lo suelten. Acto seguido, Ariel fallece”, afirmó.

Además, señaló: “Le pueden dar las vueltas jurídicas que quieran, pueden llamar a los peritos que se les antojen, pueden poner la causa como multicausal. No existe una muerte que no sea multicausal”.

Para Chacón, detrás de la difusión del nuevo informe existe una estrategia de la defensa para influir sobre la opinión pública y buscar una modificación en la calificación legal de la causa.

“Fue clarísima la jugada de salir con toda esta información inundando los medios de comunicación diciendo que los informes desvincularían a los efectivos policiales. Eso no es así”, manifestó.

En ese marco, reclamó celeridad judicial y pidió avanzar hacia el juicio oral. “Ya que llegó el informe que ellos querían, tienen su multicausalidad y demás, vamos a elevar la causa a juicio. Es momento de que el juez lleve esta causa a juicio oral y público para que se expongan las pruebas”, sostuvo.

También criticó las demoras en el expediente judicial. “La muerte de Ariel fue el 12 de febrero de 2024. Estamos a 20 de mayo de 2026, dos años y medio casi después, y la causa no se elevó a juicio siquiera”, indicó.

Asimismo, cuestionó que los policías imputados continúen en libertad. “Los dos imputados, siendo policías y teniendo acceso a todo lo que tienen los policías, están libres, en sus casas. Sí los pasaron a disponibilidad después de la presión mediática, pero los tipos están caminando por la calle y pudiendo meterse en cualquier parte. Si esto fuera al revés, si yo hubiese terminado con la vida de un policía, yo estaría esposado dentro de un calabozo”, comparó.

Sobre los próximos pasos judiciales, Chacón aseguró no comprender las razones de la demora. “No hay certeza y no veo la demora. Me parece que mañana debería ser la convocatoria a juicio. No sé qué están esperando”, dijo.

Y agregó: “Se hicieron todas las pericias. Está la pericia que se hizo en un principio, está esta pericia que trajeron del Tribunal Superior de Justicia, que no invalida la anterior. Me parece que ya es momento de que esta causa vaya a juicio”.

“Queremos que los asesinos de Ariel, porque no se les puede decir de otra manera, vayan a juicio y paguen lo que tengan que pagar. La Justicia dirá después qué es lo que tienen que pagar”, sostuvo.

Finalmente, cerró: “Terminaron con la vida de mi hermano y eso yo no me lo voy a olvidar jamás”. Elonce.com