APANA realizó una feria con productos elaborados en los talleres de formación laboral

REDACCIÓN ELONCE
Integrantes de los talleres de formación laboral de APANA participaron de una feria en la peatonal San Martín de Paraná, registró Elonce. Ofrecieron productos de panadería, cultivo, sublimado y bolsas elaborados en los distintos espacios de capacitación.
La Asociación de Padres y Amigos de Niños y Adolescentes Aminorados (APANA) realizó este miércoles una feria en la peatonal San Martín de Paraná, donde jóvenes que participan de los talleres de formación laboral ofrecieron distintos productos elaborados en los espacios de capacitación.
La actividad formó parte de una propuesta que se desarrollará de manera periódica durante el año y que busca visibilizar el trabajo de los alumnos, fomentar la inclusión y fortalecer experiencias de formación e inserción laboral.
La tallerista de formación laboral en cultivo, Cintia Preisz, explicó a Elonce que la feria se llevará adelante el segundo y tercer miércoles de cada mes, entre las 9 y las 11.
Productos elaborados en los talleres
Durante la jornada se exhibieron y comercializaron productos realizados en distintos talleres, entre ellos panificados, plantas, artículos sublimados y bolsas confeccionadas por los participantes.
“Los chicos no solo elaboran los productos, sino que también se encargan de vender, cobrar y llevar el control de lo que se comercializa”, destacó Preisz.
Además, remarcó que la iniciativa permite mostrar el trabajo que se realiza diariamente en la sede de formación laboral de APANA y generar nuevas oportunidades de interacción con la comunidad.
Espacios de aprendizaje e inclusión
Por su parte, Emiliana Dechanzi, tallerista de panadería, señaló que la experiencia resulta importante para el desarrollo de habilidades sociales y laborales.
En la feria participaron integrantes de los talleres de cultivo, sublimado, panadería, cocina y confección de bolsas, quienes dialogaron con vecinos y ofrecieron sus productos a quienes circulaban por la peatonal.
Uno de los jóvenes comentó que disfruta especialmente de cocinar y participar de las actividades grupales. Otro de los participantes destacó la posibilidad de “mostrar lo que hacen” y colaborar con la feria.
Actividades abiertas a la comunidad
Desde APANA indicaron que el objetivo es sostener estos espacios de encuentro durante todo el año para fortalecer la autonomía y el aprendizaje de los jóvenes.
Asimismo, invitaron a la comunidad a acercarse a las próximas jornadas para conocer los talleres y colaborar con la compra de productos elaborados por los alumnos.
La feria laboral se instaló en la peatonal San Martín y continuará realizándose mensualmente como parte de las propuestas de formación e inclusión impulsadas por la institución.