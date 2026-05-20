Paraná ama las pastas: la gente acompañó la propuesta gastronómica en Maipú San Juan

REDACCIÓN ELONCE
“Paraná ama las pastas” quedó demostrado en una nueva noche gastronómica desarrollada en Maipú San Juan, donde familias, parejas y grupos de amigos colmaron el salón para disfrutar promociones especiales de ravioles, sorrentinos y ñoquis.
“Paraná ama las pastas” fue mucho más que un eslogan durante la jornada gastronómica realizada en Maipú San Juan, en la intersección de calles San Juan y Victoria. Desde temprano, el local se vio colmado por vecinos que llegaron atraídos por las promociones especiales y una variada propuesta culinaria centrada en las pastas artesanales.
La convocatoria reunió a familias completas, parejas y grupos de jóvenes que eligieron compartir la noche alrededor de platos de ravioles, sorrentinos y ñoquis acompañados por distintas salsas. El movimiento fue constante y el clima festivo convirtió al restaurante en uno de los puntos más concurridos de la noche paranaense.
Carel, uno de los responsables del lugar, expresó su satisfacción por la respuesta del público: “La verdad que muy lindo, estamos muy contentos. Hoy tenemos ravioles, sorrentinos y ñoquis y estamos adheridos a esta noche de Paraná ama las pastas y estamos muy contentos. Vino mucha gente”.
Promociones y sabores para todos los gustos
El comerciante explicó además que las promociones no se limitan únicamente a esta propuesta especial, sino que forman parte de una estrategia semanal para atraer clientes. “Estamos como encarándolo todas las noches o al menos de lunes a jueves con algunos productos siempre en promoción. Hoy con las pastas, pero generalmente los miércoles tenemos promociones en hamburguesas”, comentó.
Entre las opciones más elegidas aparecieron las clásicas salsas blanca, mixta, tuco y boloñesa. También surgió uno de los debates gastronómicos más repetidos de la noche: el queso rallado sobre las pastas.
Los asistentes también compartieron sus opiniones sobre la experiencia. Una joven que degustó ñoquis aseguró: “Muy rico, la verdad. No comí todo porque ya comí una empanada, pero un 10”. Mientras tanto, otro de los comensales afirmó: “Yo también elegí ñoquis con bolognesa, pero yo sin queso".
Familias, amigos y una noche con salón completo
La alta concurrencia quedó reflejada desde las primeras horas de la noche. Algunos clientes contaron que llegaron cerca de las 21 y ya encontraron el salón completamente lleno. “Sí, vinimos a las 21 casi. Ya estaba el salón completo, colmado de gente”, relató uno de los entrevistados.
Las familias también tuvieron un lugar destacado dentro de la convocatoria. Una mujer que compartió la cena con su esposo e hija destacó el plato elegido: “Sorrentinos de lomo”. Sobre la salsa agregó la boloñesa.
La noche reunió a vecinos de distintos puntos de la ciudad e incluso personas que llegaron desde otros barrios para aprovechar la propuesta gastronómica. “Somos de Bajada Grande”, señaló una familia que no quiso perderse el evento pese a tener que regresar temprano porque “mañana la nena en la escuela”.
Una propuesta que sigue creciendo en Paraná
El éxito de la convocatoria volvió a confirmar el fuerte vínculo de los paranaenses con las propuestas gastronómicas vinculadas a las pastas. Con platos abundantes, promociones y un ambiente familiar, la iniciativa logró consolidarse como una alternativa atractiva para las noches de semana.
Desde el restaurante adelantaron además que continuarán impulsando promociones temáticas durante los próximos días, apostando a mantener el movimiento constante incluso fuera del fin de semana. La posibilidad de extender los horarios hasta la madrugada dependerá, según indicaron, de la cantidad de público presente.