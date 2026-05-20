Tras feroz balacera, un hombre fue detenido en barrio San Jorge

Este miércoles por la tarde ocurrió una balacera entre bandas en el barrio San Jorge, precisamente en calle Luis Vernet y Cortada 1008, que terminó con una persona detenida.

En un principio, vecinos avisaron de una “gresca generalizada” entre varias personas, donde al llegar la policía lograron visualizar “detonaciones de arma de fuego”, según confirmó Jorge Pérez, jefe de la División Operaciones de la Departamental Paraná.

Foto: Elonce.

Según detallaron fuentes policiales, ambas familias ya tendrían antecedentes de conflictos, donde un menor de edad resultó herido y eso derivó que entre dos personas comenzaran con insultos y posteriormente siguieron con piedrazos y la utilización de un arma de fuego.

Tras entrevistarse con los vecinos, le advirtieron a la policía como autor de los disparos a un hombre de casi 30 años y que contaba con antecedentes y con una condena condicional que se está tramitando actualmente.

Tras un operativo, se logró detener a la persona acusada y ya fue trasladada a Alcaidía de Tribunales. Hasta el momento, no hay un arma secuestrada y se continúan las tareas investigativas para localizarlas.