Operación Blindaje Provincial: “Le estamos demostrando a los delincuentes y narcos el poder de nuestra policía", dijo Frigerio

La Operación Blindaje Provincial marcó un antes y un después en la política de seguridad de Entre Ríos. Con un despliegue simultáneo de 1.600 efectivos en rutas, accesos, fronteras y puntos estratégicos, el gobierno provincial puso en marcha un operativo sin precedentes destinado a reforzar la prevención del delito, fortalecer el control territorial y exhibir la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad. La actividad contó con la presencia del gobernador Rogelio Frigerio y del ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, quienes brindaron detalles sobre el alcance de las acciones implementadas.

El megaoperativo incluyó controles vehiculares, patrullajes intensivos, monitoreo en tiempo real y la utilización de equipamiento tecnológico incorporado durante los últimos meses de gestión. Además, se desplegaron programas específicos como Barrio Seguro, Campo Seguro e Islas Seguras, orientados a atender problemáticas particulares en distintas zonas de la provincia. La Policía de Entre Ríos y el Servicio Penitenciario participaron de manera coordinada en una acción que el Ejecutivo calificó como histórica.

Durante la presentación, Rogelio Frigerio destacó la magnitud del operativo y envió un mensaje directo al crimen organizado. El mandatario provincial sostuvo a Elonce: “Es un hecho histórico donde le estamos demostrando a los delincuentes y narcos el poder de nuestra policía. Hay 1.600 efectivos en los distintos puntos de la provincia con un operativo inédito y mostrando todo el instrumental con el que hemos equipado a nuestra policía en los 29 meses de gestión, como el armamento, los drones, los vehículos nuevos y recién entregamos el Grupo Especial una camioneta 0 KM”.

Un despliegue inédito con fuerte presencia tecnológica

Foto: Elonce.

El gobernador remarcó que el objetivo central de la Operación Blindaje Provincial es generar un impacto disuasivo sobre las organizaciones delictivas y transmitir tranquilidad a la ciudadanía. En ese sentido, expresó: “Hemos hecho un despliegue que nunca se ha hecho en la provincia para mostrar poder de fuego, la musculatura de nuestra fuerza de seguridad. La idea es que esta demostración de fuerza, los únicos que tengan miedo sean los narcos y que la gente pueda vivir en paz”.

Foto: Elonce.

Frigerio también puso el foco en las inversiones realizadas para fortalecer la conectividad de las fuerzas de seguridad en todo el territorio provincial. Según indicó, uno de los principales déficits detectados al inicio de la gestión estaba vinculado a la falta de comunicación en sectores estratégicos, especialmente en zonas limítrofes. “Sin conectividad y sin comunicación, es difícil ordenar y coordinar las fuerzas de seguridad. Hemos hecho una inversión muy importante en conectividad y hoy todas las fuerzas en todos los rincones de la provincia están conectadas, sobre todo en los lugares más álgidos, como el límite con Corrientes, donde no había ningún tipo de conectividad. La Conectividad es fundamental en el Siglo XXI y nosotros tenemos que ir un paso delante de la tecnología que tienen los narcos para poder vencerlos en esta lucha incansable contra el delito organizado”, sostuvo el mandatario provincial.

Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos. Foto: Elonce.

En otro tramo de sus declaraciones, insistió sobre el carácter preventivo del operativo y la necesidad de recuperar la tranquilidad social. “Esta demostración de fuerza es para amedrentar y que sientan miedo real los delincuentes y los narcos y que la gente pueda estar más tranquila. Este es el objetivo de este operativo”, afirmó el gobernador entrerriano.

Refuerzo en accesos y controles estratégicos

Uno de los ejes principales de la Operación Blindaje Provincial fue el fortalecimiento de los controles en los ingresos a Entre Ríos. El gobernador explicó que desde el inicio de su gestión se trabajó especialmente en blindar los accesos para evitar el ingreso de drogas, armas y vehículos vinculados a actividades ilícitas provenientes de otras jurisdicciones.

Foto: Elonce.

“Hemos reforzado los puntos de entrada de la provincia. Ha sido una de las principales y primeras acciones que hicimos cuando asumimos. Son ocho puntos de ingreso a la provincia, hoy están más custodiadas que nunca y eso ha permitido requisas y confiscación de drogas, vehículos y armas. De alguna manera, esto nos protege del delito que viene de otras provincias”, detalló Frigerio.

Además, el mandatario provincial hizo referencia al vínculo entre las fuerzas de seguridad y la ciudadanía. Según explicó, la estrategia de prevención contempla escuchar las demandas vecinales y actuar de acuerdo con las problemáticas específicas de cada zona. “Tenemos procedimientos para las distintas problemáticas que nos transmiten los vecinos y acá hay que escuchar a los vecinos para saber dónde hay preocupación porque esta es una policía de cercanía que le estamos ofreciendo a la población”, manifestó.

Foto: Elonce.

En paralelo a la presentación del operativo, Frigerio también se refirió a la reunión que mantuvo con la ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello. En relación con ese encuentro, adelantó: “Creo que la semana que viene o la otra, vamos a estar firmando un nuevo convenio que, a partir de las nuevas auditorías, van a estar más acordes con las demandas judiciales que hemos hecho en la Corte Suprema de Justicia, defendiendo lo que nos corresponde. Eso ayuda a achicar el déficit que tiene nuestra Caja de Jubilaciones”.

El rol de la Policía y el Servicio Penitenciario

Por su parte, el ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, destacó el trabajo de coordinación necesario para concretar un despliegue de semejante magnitud. El funcionario remarcó que el operativo fue planificado durante varios días junto a la conducción policial y subrayó la importancia de la preparación logística y humana.

Néstor Roncaglia, ministro de seguridad y Justicia provincial. Foto: Elonce.

“Estamos orgullosos de este despliegue. Este es el trabajo que está llevando adelante la provincia de Entre Ríos y también el Servicio Penitenciario. Este es un gran trabajo y no se improvisa de un día para otro. Hace 10 días que estamos hablando con el jefe de la Policía de Entre Ríos sobre cómo organizar este operativo porque están coordinando en 1.600 efectivos policiales”, dijo Roncaglia a Elonce.

El ministro también valoró la incorporación de herramientas tecnológicas y móviles para fortalecer las tareas preventivas, aunque enfatizó especialmente el compromiso del personal policial y penitenciario. “La tecnología y lo material ayuda mucho, pero quiero destacar el capital humano que tenemos en nuestra policía y nuestro servicio penitenciario. Esto es un trabajo mancomunado y nuestro personal está muy motivado para la seguridad de todos los entrerrianos”, aseguró.

Foto: Elonce.

Roncaglia además reveló un dato llamativo sobre uno de los vehículos exhibidos durante el operativo. Según explicó, la Volkswagen Amarok incautada y presentada ante la prensa perteneció anteriormente a “Mameluco” Villalba, reconocido narcotraficante que operaba en Buenos Aires. Posteriormente, el vehículo quedó vinculado a Leonardo Airaldi, quien actualmente enfrenta un juicio en la ciudad de Paraná.

La camioneta incautada a los narcos. Foto: Elonce.

Reconocimiento al trabajo policial

Claudio González, jefe de Policía de Entre Ríos. Foto: Elonce.

El jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González, también participó de la actividad y destacó el acompañamiento político recibido para llevar adelante el operativo. El funcionario policial puso en valor el compromiso diario de los efectivos desplegados en toda la provincia.

“Debemos estar orgullosos de la labor que hace el personal policial y el acompañamiento de las autoridades del gobierno para llevar adelante nuestra misión, que es llevar la seguridad y la tranquilidad a todos los ciudadanos”, argumentó González.