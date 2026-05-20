“Líbranos del Mal”: Sandra Miguez presenta en Paraná un libro sobre las Carmelitas Descalzas de Nogoyá

REDACCIÓN ELONCE
La periodista y comunicadora social Sandra Miguez presentará este jueves en la Facultad de Ciencias de la Educación su libro Líbranos del Mal, una investigación que analiza el caso de las Carmelitas Descalzas de Nogoyá desde una perspectiva de derechos humanos.
La periodista y comunicadora social Sandra Miguez presentará este jueves a las 18 su libro Líbranos del Mal en la Facultad de Ciencias de la Educación. La actividad se enmarca en el ciclo “Mujeres en el Walsh” y propone un espacio de reflexión sobre el caso judicial que derivó en la condena de la madre superiora del convento de Carmelitas Descalzas de Nogoyá por privación ilegítima de la libertad y aplicación de métodos de tortura.
Durante la entrevista con Elonce, Miguez explicó que el libro surgió a partir del impacto social que provocó el caso y del contacto con familiares de las víctimas. “A raíz de este hecho, que fue muy conmocionante para toda la ciudadanía, y a través de tener contacto con familiares de las víctimas, vieron la necesidad también de que pudiéramos analizar el caso con una perspectiva de derechos”, expresó.
La autora señaló que la investigación no solo reconstruye el expediente judicial, sino que además busca abrir interrogantes sobre el funcionamiento de determinadas instituciones religiosas y la vigencia de normas históricas. “Más allá del caso judicial en sí mismo, también lo que se desprende es el análisis desde un enfoque de derechos en relación a cómo era posible que en este siglo se siguieran aplicando reglas y normas que proceden de la época medieval”, afirmó.
Una investigación que llevó cuatro años
El proceso de escritura de Líbranos del Mal demandó varios años de trabajo. Según relató, la investigación comenzó en 2019 y el libro fue publicado finalmente en 2023 por la editorial Azogue.
“Me llevó bastante tiempo investigar, estudiar y analizar. Hay momentos en que te fascinás con algunos ejes”, comentó la periodista al referirse a los distintos caminos que fue tomando la investigación durante el proceso de escritura.
Entre los temas abordados, mencionó especialmente el análisis de los evangelios apócrifos. “Allí el rol de las mujeres es totalmente distinto al que adopta finalmente la institución como la Iglesia Católica”, sostuvo.
La autora también profundizó sobre el estudio de las normas y reglamentos de la orden religiosa involucrada en el caso. “¿Por qué se siguen tomando reglamentos del siglo XV y no se han actualizado? Son preguntas que fueron tirando de ese hilo”, explicó.
Derechos humanos, religión y control institucional
Miguez remarcó que uno de los objetivos centrales del libro es abrir un debate social acerca de los mecanismos de control sobre instituciones religiosas y las situaciones de vulneración de derechos.
“Esto sucedió aquí en nuestra provincia, en la localidad de Nogoyá, y también sirve para pensar quién está controlando para que este tipo de situaciones no se vuelvan a repetir”, señaló.
La escritora sostuvo que el caso generó una fuerte conmoción social debido a la expectativa que existe sobre el rol espiritual de las instituciones religiosas.
“Cuando pasamos al frente de una institución religiosa entendemos que allí se busca un espacio de acercamiento con Dios, de buscar lo más sublime del ser humano, y que entonces se develen este tipo de situaciones que vulneran derechos absolutamente esenciales y básicos, eso es lo que más preocupa”, reflexionó.
Una invitación abierta a la comunidad
La autora agradeció especialmente a la Facultad de Ciencias de la Educación por la invitación y destacó la importancia de generar espacios de intercambio con la comunidad. “La idea es poder conversar con el público sobre cómo procesamos el material y el trabajo quienes nos dedicamos a la escritura para que finalice en este documento”, concluyó.