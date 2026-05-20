Nicole Neumann posó sensual en un break del viaje a Disney: “Relax y familia”

Nicole Neumann volvió a captar la atención en redes sociales con nuevas imágenes de sus vacaciones familiares en Disney y Florida. La modelo mostró su costado más sensual en la playa y compartió postales íntimas junto a Manu Urcera y sus hijos.
Nicole Neumann se convirtió nuevamente en tendencia en redes sociales luego de compartir una serie de imágenes de sus vacaciones familiares en Disney y las playas de Florida. La modelo y conductora mostró distintos momentos de relax junto a Manu Urcera y sus hijos, alternando postales familiares en los parques temáticos de Orlando con producciones espontáneas en la playa donde desplegó todo su estilo y sensualidad.
A lo largo de la última semana, Nicole Neumann publicó fotos y videos que reflejan la intimidad del viaje familiar. Entre paseos por Magic Kingdom, recorridas por Epcot y encuentros con personajes clásicos de Disney, la modelo también se tomó tiempo para disfrutar del sol y el mar en escenarios paradisíacos rodeados de palmeras y arenas blancas.
Las imágenes rápidamente generaron repercusión entre sus seguidores, quienes destacaron tanto la unión familiar como la elegancia de cada uno de los looks elegidos por la modelo durante su estadía en Estados Unidos. Con frases simples y postales relajadas, Nicole dejó ver una faceta distendida y familiar, lejos de las obligaciones laborales y enfocada plenamente en disfrutar del viaje.
El look playero que revolucionó las redes
Uno de los posteos que más comentarios recibió fue el que mostró a Nicole Neumann disfrutando de un momento de descanso frente al mar. En las imágenes se la puede ver luciendo una bikini verde oliva de tiras cruzadas y detalles metálicos, combinada con un pantalón de crochet marrón oscuro que completó un look veraniego sofisticado y relajado.
La modelo sumó además un sombrero blanco de ala ancha y anteojos aviador con lentes rosados, accesorios que aportaron un toque glamoroso a las fotografías. En una de las tomas más comentadas aparece recostada sobre una toalla rayada rosa y blanca, bajo una intensa luz solar, mientras el paisaje tropical de Florida enmarca la escena con palmeras y una hamaca tejida color naranja.
El estilo natural y relajado de Nicole volvió a convertirse en tema de conversación entre sus seguidores, quienes destacaron la frescura de las imágenes y la manera en que la conductora combina tendencias de moda con escenarios paradisíacos. El cabello rubio suelto, el maquillaje mínimo y la elección de prendas livianas reforzaron la estética veraniega que dominó toda la producción fotográfica.
Más tarde, la propia modelo compartió otro momento de disfrute durante las vacaciones: una visita a una heladería donde mostró distintos sabores y opciones dulces. La publicación sumó una cuota de espontaneidad al viaje familiar y dejó ver el costado más relajado de la conductora durante sus días de descanso en Florida.
Vacaciones familiares en el corazón de Disney
Además de las imágenes en la playa, gran parte del contenido compartido por Nicole Neumann estuvo centrado en las recorridas familiares por los parques de Disney en Orlando. Una de las postales más representativas mostró a toda la familia frente al tradicional Castillo de Cenicienta, uno de los escenarios más emblemáticos de Magic Kingdom.
En esa imagen, Nicole vistió una musculosa marrón sin mangas y una minifalda rosa pálido mientras sostenía en brazos a Cruz, el hijo menor de la pareja, quien llevaba un body celeste y shorts de jean. Manu Urcera, por su parte, lució una remera verde menta y gorra beige, acompañando al grupo durante las distintas actividades en el parque.
Las hijas de Nicole también tuvieron un fuerte protagonismo en las fotografías compartidas durante el viaje. Indiana apareció con un top de lunares, Allegra con un top celeste y Sienna con un vestido blanco acompañado por una vincha rosa de Minnie Mouse. Los accesorios temáticos fueron una constante durante toda la estadía y reforzaron el espíritu lúdico de las vacaciones familiares.
La familia también posó junto a personajes clásicos de Disney. Uno de los encuentros más celebrados fue con Goofy —conocido en Latinoamérica como Tribilín— quien apareció vestido con su tradicional traje de cocinero en el interior de uno de los restaurantes del complejo turístico.