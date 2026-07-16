Terremotos en Venezuela: la cifra de fallecidos ya supera los 4.900

Los terremotos en Venezuela dejaron al menos 4.930 personas fallecidas, de acuerdo con el nuevo balance oficial difundido este jueves, tres semanas después de los potentes movimientos sísmicos que golpearon al país sudamericano.

La cifra fue publicada a través de los canales del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. El reporte representa un incremento de 101 víctimas fatales respecto del balance divulgado el miércoles, cuando se habían contabilizado 4.829 muertes.

Los dos terremotos ocurrieron el 24 de junio y alcanzaron magnitudes de 7,2 y 7,5. Los movimientos se produjeron con pocos minutos de diferencia y provocaron el derrumbe de edificios, severos daños en viviendas y el desplazamiento de miles de familias.

Más de 21.000 personas permanecen en refugios

La emergencia habitacional continúa siendo uno de los principales desafíos para las autoridades. Según el parte de la Vicepresidencia del Área Social, 21.210 personas que perdieron sus hogares o no pueden regresar a ellos fueron alojadas en 107 refugios y campamentos transitorios.

Los centros fueron habilitados para brindar alojamiento, alimentos, asistencia sanitaria y contención a las familias afectadas mientras avanzan las evaluaciones estructurales y las tareas de reconstrucción.

La Guaira, ubicada en la zona costera del norte-centro venezolano, fue el estado más golpeado por los terremotos. En ese territorio se instalaron 28 refugios temporales para asistir a miles de damnificados.

La Guaira y Caracas, las zonas más afectadas

El Gobierno venezolano informó que los campamentos instalados en La Guaira albergan a 10.577 personas que perdieron sus viviendas o debieron abandonarlas debido al riesgo de nuevos derrumbes.

En Caracas también fue necesario habilitar establecimientos para recibir a residentes afectados por la destrucción de edificios y viviendas. Las autoridades indicaron que miles de ciudadanos permanecen alojados en esos espacios.

También se dispusieron refugios en los estados de Miranda y Aragua. En esos territorios continúan las tareas de asistencia, distribución de alimentos y evaluación de los daños ocasionados por los movimientos sísmicos.

El número de víctimas continúa aumentando

El balance de fallecidos fue actualizado en reiteradas oportunidades desde el desastre. El 12 de julio, las autoridades contabilizaban 4.490 muertos, mientras que el 14 de julio la cifra había ascendido a 4.734 y un día después llegó a 4.829.

Los reportes oficiales también habían contabilizado 16.740 personas heridas y 6.462 rescatadas entre los escombros. La magnitud de la tragedia obligó a desplegar equipos de emergencia nacionales y brigadas internacionales.

Mientras continúa la identificación de víctimas y la asistencia a los sobrevivientes, el Gobierno enfrenta el desafío de garantizar soluciones habitacionales para decenas de miles de personas afectadas por uno de los desastres naturales más graves de la historia reciente de Venezuela.