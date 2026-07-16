El entrerriano creador de “El Pie de Oro llegó” contó cómo nació la canción para Messi que hoy canta Bangladesh

"El Pie de Oro llegó" volvió a cobrar protagonismo en pleno Mundial 2026. La canción dedicada a Lionel Messi, escrita hace casi dos décadas por el entrerriano Ariel "El Tigre" Zárate, se convirtió en un fenómeno internacional luego de ser versionada en bengalí y difundida por fanáticos de Bangladesh. En diálogo con Elonce, el cantante repasó la historia del tema, recordó cómo nació la idea de homenajear al rosarino cuando todavía era una promesa y confesó su emoción por el nuevo impulso que tomó la obra.

El artista, oriundo de Santa Elena, celebró primero la clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial y luego habló sobre el presente de una canción que, según dijo, cumplirá 20 años en 2027.

"Estamos muy contentos. Primeramente porque ya estamos en la final. Lo pude disfrutar en Buenos Aires. Los últimos minutos no los aguanté, me fui a la calle y esperé el resultado. Después corrí al Obelisco a celebrar", relató.

Una apuesta por Messi cuando todavía era una promesa

Zárate recordó que la canción fue escrita en 2007, mucho antes de que Lionel Messi alcanzara la dimensión que tiene actualmente.

"Es una canción que va a cumplir 20 años. Fue creada cuando Messi todavía no era el Messi que es hoy. Era un Messi resistido, recién comenzaba y todavía no había jugado en la Selección mayor como lo conocemos hoy", explicó.

El músico contó que la iniciativa surgió junto a un colega cordobés porque ambos veían en el joven futbolista al heredero natural de Diego Maradona.

"Sentíamos que Messi podía ser el próximo Diego, el próximo jugador a nivel mundial. Decidimos hacerle una canción aunque muchos todavía no lo conocían. Había una esperanza puesta en él; cuando salía a la cancha había algo distinto", afirmó.

EL PIE DE ORO LLEGÓ 22.0

Incluso reconoció que, en ese momento, muchos no comprendían la decisión de dedicarle una canción a un futbolista que recién daba sus primeros pasos en Europa. "Por lo general uno hace canciones sobre personas que ya consiguieron todos los logros. Nosotros vimos algo antes y nos animamos", recordó.

El fenómeno en Bangladesh

El resurgimiento del tema llegó de la mano de Bangladesh, uno de los países donde el fervor por la Selección argentina es más intenso.

"Hace apenas un par de días nos pidieron autorización por mail, en inglés, para hacer una versión de 'El Pie de Oro llegó' en idioma bengalí. Para nosotros fue una locura", reveló.

El cantante destacó que, aunque no comprende el idioma, la emoción fue enorme al ver que la canción trascendía las fronteras argentinas. "Sabemos cómo viven ellos cada partido de Argentina. Que hagan una versión en su idioma fue algo muy lindo y nos cargó de energía", sostuvo.

"El Tigre" Zárate: su canción "El Pie de Oro Llegó" homenaje a Messi se hizo viral por el mundial

Además, explicó que la repercusión coincidió con su viaje a Buenos Aires, donde participó de distintas entrevistas mientras el tema volvía a sonar con fuerza en las redes sociales.

Messi, el respaldo y una historia que se cumplió

Zárate también reveló que la familia de Lionel Messi tomó contacto con él años atrás. "Tuve la posibilidad de estar con Leo en dos oportunidades. Primero se comunicó su papá, Jorge, para pedir autorización para subir la canción a la página oficial de Messi", recordó.

El artista agregó que el tema también fue utilizado cuando el capitán argentino celebró sus primeros 20 millones de seguidores en Instagram y que incluso figura mencionado en una biografía autorizada del futbolista.

"Contar una historia en una canción es muy difícil. Tratamos de resumir su vida, de hablar de cuándo nació, de su debut en Barcelona y del sueño de verlo campeón con Argentina. Por suerte, todo eso se fue cumpliendo", expresó.

Finalmente, celebró que la obra vuelva a tener vigencia gracias al presente de Messi. "Seguimos disfrutando y viviendo gracias a Messi con una canción que ya va a cumplir 20 años. Ojalá el domingo podamos dar un pasito más", concluyó.