Japón refuerza la ayuda a Venezuela: enviará médicos y asistencia humanitaria por 3,5 millones de dólares

Venezuela pidió ayuda a países con experiencia en terremotos y sismos

El Gobierno de Japón anunció el envío de un segundo equipo médico a Venezuela para asistir a las zonas afectadas por los terremotos registrados a fines de junio, además de una ayuda humanitaria valuada en 3,5 millones de dólares destinada a la población afectada.

La asistencia incluirá profesionales sanitarios, insumos médicos, alimentos y artículos de primera necesidad, con una coordinación junto a organismos internacionales para atender las necesidades surgidas tras los sismos.

Un nuevo operativo médico japonés en Venezuela

El equipo de ayuda estará integrado por profesionales de la salud, funcionarios del Ministerio de Exteriores de Japón y representantes de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA), quienes viajarán al país durante la próxima semana.

Desde el Gobierno japonés señalaron que mantendrán el apoyo a Venezuela de acuerdo con las necesidades detectadas en las zonas afectadas.

"El Gobierno de Japón seguirá apoyando al pueblo de Venezuela y brindando la asistencia necesaria en función de las necesidades locales".

Ayuda humanitaria coordinada con organismos internacionales

El paquete de asistencia económica, estimado en 3,5 millones de dólares, contempla alimentos, bienes esenciales y suministros médicos.

La distribución y gestión de la ayuda estará coordinada junto al Programa Mundial de Alimentos, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y la Organización Internacional para las Migraciones.

El Ejecutivo japonés explicó que el operativo contempla asistencia alimentaria, sanitaria y médica, además de refugios y elementos básicos para las personas damnificadas.

"Mediante esta ayuda de emergencia, implementaremos diversas formas de asistencia humanitaria, que incluyen apoyo alimentario, sanitario y médico, así como el suministro de refugio y artículos de primera necesidad".

Japón ya había enviado un primer grupo de especialistas

La semana anterior, Tokio había anunciado el envío de un primer equipo médico de emergencia compuesto por 42 integrantes, luego de los terremotos que afectaron distintas regiones venezolanas.

Los movimientos sísmicos dejaron más de 3.500 muertos y miles de desplazados, según los reportes difundidos tras la tragedia.

Venezuela pidió apoyo a países con experiencia sísmica

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, había solicitado asistencia internacional a países con experiencia en manejo de emergencias sísmicas, entre ellos Japón, Perú y Chile.

Terremoto en Japón

"Estamos pidiendo ayuda de primera a países que también son países sísmicos, como Japón, Perú, Chile. Ya hemos contactado los Gobiernos para tener aquí a especialistas que nos permitan ver qué estructuras requieren ajustes".

El operativo japonés busca reforzar las tareas de asistencia y recuperación en las zonas más afectadas por los terremotos.