Aumentó a 4.118 la cifra de muertos por los terremotos en Venezuela

El número de personas fallecidas por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron a Venezuela el pasado 24 de junio ascendió a 4.118, según informó este viernes el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

El nuevo balance oficial representa un incremento respecto al reporte difundido el jueves, cuando se habían contabilizado 3.889 víctimas fatales. En tanto, la cantidad de personas desaparecidas descendió a 29.995, de acuerdo con la plataforma Desaparecidos Terremoto Venezuela.

El informe oficial mantuvo en 16.740 la cifra de personas heridas.

Miles de familias siguen asistidas

Rodríguez señaló que el Estado venezolano brindó asistencia a 86.794 familias desde que ocurrieron los terremotos.

Además, indicó que 17.266 personas permanecen alojadas en 89 campamentos transitorios habilitados para los damnificados.

Avanza la reconstrucción

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, supervisó este viernes las tareas de reconstrucción en distintos sectores de Caracas, en el marco del Plan Venezuela Renace.

Durante la recorrida aseguró que 186 edificios y 8.515 viviendas se encuentran en proceso de rehabilitación para permitir el regreso de las familias afectadas.

Asimismo, explicó que quienes perdieron completamente sus hogares continúan recibiendo asistencia integral en los campamentos transitorios mientras avanzan los planes de construcción de nuevas viviendas.

Rodríguez también informó que especialistas internacionales colaboran con el Gobierno para revisar los protocolos de construcción en zonas sísmicas.

Un nuevo temblor generó alarma

Mientras continúan las tareas de recuperación, este viernes un sismo de magnitud 3,9 volvió a sacudir el norte de Venezuela.

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) indicó que el movimiento ocurrió a las 10:53 (hora local), con una profundidad de 5,5 kilómetros y epicentro a 10 kilómetros al noreste de Naiguatá, en el estado La Guaira, la región más golpeada por los terremotos de junio.

Hasta el momento, las autoridades informaron que el nuevo temblor no provocó víctimas ni daños materiales.

Recuperan los servicios básicos

Las autoridades venezolanas señalaron que el servicio eléctrico en La Guaira ya fue restablecido en un 96%, tras la rehabilitación de 21 subestaciones.

En cuanto al suministro de agua potable, la recuperación alcanza el 84%, mientras que en las zonas donde la infraestructura continúa dañada el abastecimiento se realiza mediante camiones cisterna.

También se informó que avanzan las tareas para normalizar las telecomunicaciones y la remoción de escombros en los sectores afectados.

Cooperación internacional y ayuda humanitaria

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) trabaja junto al Gobierno venezolano para acelerar la recuperación de los servicios públicos y la reconstrucción de viviendas e infraestructura.

Además, Estados Unidos reforzó las operaciones de asistencia humanitaria con el arribo del buque anfibio USS San Antonio (LPD-17) al puerto de La Guaira.

La embarcación se sumó al USS Fort Lauderdale (LPD-28) para colaborar con la distribución de alimentos, agua potable y medicamentos.

Según el Comando Sur de Estados Unidos, el operativo moviliza a más de 4.500 efectivos, incluidos 2.200 infantes de marina, además de equipos especializados en logística y purificación de agua.