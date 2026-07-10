Un feroz incendio arrasó una zona rural de España: hay 12 muertos y 23 desaparecidos

Un devastador incendio forestal en el sur de España dejó al menos 12 personas muertas y otras 23 desaparecidas en la provincia de Almería. El fuego comenzó en la zona de Los Gallardos y avanzó rápidamente sobre un terreno de barrancos, campos y viviendas dispersas, dificultando la evacuación y las tareas de rescate.

Las llamas comenzaron el jueves y se propagaron con gran velocidad debido a las condiciones de sequedad, las altas temperaturas y el viento. El incendio ya consumió más de 3.200 hectáreas y es considerado uno de los más mortíferos registrados en el país.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, advirtió sobre la extrema complejidad de la emergencia y señaló que el terreno podía convertirse en una verdadera “ratonera” para quienes intentaran escapar sin seguir las rutas indicadas por las autoridades.

Residentes y turistas quedaron atrapados por las llamas

Varias de las víctimas fueron halladas en vehículos quemados o después de intentar escapar a pie por zonas escarpadas. Algunas serían extranjeras, aunque las autoridades todavía trabajan en la identificación definitiva de los cuerpos.

Cuatro de las personas fallecidas fueron encontradas dentro de un automóvil con el volante a la derecha, circunstancia que hizo surgir la hipótesis de que podrían ser ciudadanos británicos. Otros cuerpos fueron localizados en áreas arrasadas por las llamas.

🔴 #URGENTE | Un incendio forestal deja 12 personas muertas en Almería, España. pic.twitter.com/Q28savMRyx — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) July 10, 2026

El alcalde de Bédar, Ángel Francisco Collado, explicó que vecinos y autoridades recorrieron viviendas puerta por puerta para advertir sobre el avance del fuego. Sin embargo, algunas personas habrían intentado huir por caminos diferentes a los establecidos para la evacuación y quedaron atrapadas.

Más de 400 efectivos combaten el incendio

Más de 400 rescatistas participan del operativo contra el fuego, entre bomberos y miembros de la Unidad Militar de Emergencias. Los trabajos se desarrollan con apoyo terrestre y aéreo en una zona donde la geografía accidentada complica considerablemente el acceso.

Mientras tanto, continúa la búsqueda de las 23 personas cuyo paradero permanece desconocido. Las autoridades temen que el número de víctimas pueda aumentar a medida que los equipos logren ingresar a los sectores más afectados.

Al menos 12 personas han muerto y 23 permanecen desaparecidas tras un devastador incendio forestal en la localidad de Los Gallardos, España, el cual se ha convertido en la peor tragedia forestal en el país. Las autoridades locales confirmaron que gran parte de las víctimas son… pic.twitter.com/LFeVu4sjy8 — Noticiero El Salvador 🇸🇻 (@NoticieroSLV) July 10, 2026

Cientos de personas debieron abandonar sus viviendas y fueron trasladadas a centros de acogida. La emergencia se desarrolla en medio de temperaturas superiores a los 40 grados, una situación que favoreció la rápida expansión de las llamas.

Investigan si una línea eléctrica provocó el fuego

Las primeras hipótesis apuntan a que el incendio pudo haberse originado tras la caída de una línea eléctrica, que habría encendido la vegetación seca antes de que el viento propagara rápidamente las llamas. La investigación todavía continúa y la compañía eléctrica cuestionó esa posible causa.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, expresó su tristeza por la tragedia, mientras la Casa Real transmitió sus condolencias a los familiares de las víctimas y su apoyo a los equipos que trabajan en la emergencia.

Con al menos 12 fallecidos, 23 desaparecidos y miles de hectáreas arrasadas, los esfuerzos permanecen concentrados en contener el avance del fuego, localizar a quienes todavía no fueron encontrados y asistir a los habitantes evacuados de las zonas amenazadas.