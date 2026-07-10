Dos camiones chocaron en autopista y un conductor quedó atrapado

Un choque entre dos camiones provocó importantes demoras este viernes por la mañana en la autopista Rosario-Buenos Aires, a la altura del kilómetro 256, en inmediaciones de Fighiera.

El siniestro ocurrió alrededor de las 8.20 en la mano que va hacia Rosario, a la altura de una de la estación de servicio YPF conocidas como "Las Gemelas". Tras varios llamados al 911, personal policial y de Corredores Viales acudió al lugar y constató la colisión entre un camión Mercedes-Benz con acoplado y un Ford Cargo.

Como consecuencia del impacto, uno de los conductores quedó atrapado dentro de la cabina, por lo que fue necesaria la intervención de los Bomberos para rescatarlo. Según el parte oficial, sufrió heridas de gravedad y fue trasladado en helicóptero sanitario hasta el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez.

Además, una adolescente de 13 años que viajaba en uno de los vehículos resultó lesionada. En total, las autoridades informaron tres personas heridas: dos con lesiones leves y una de gravedad.

El choque también provocó que parte de la carga de piedras que transportaba uno de los camiones quedara desparramada sobre la calzada. Ambos vehículos terminaron sobre la banquina y el carril lento.

Por ese motivo, el tránsito permanecía parcialmente restringido en sentido hacia Rosario, con circulación habilitada únicamente por el carril rápido mientras continuaban las tareas de asistencia y remoción de los vehículos.