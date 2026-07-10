La Biblioteca Popular del Paraná lanzó una nueva edición de su Concurso Literario Internacional, una propuesta gratuita que busca promover la escritura y que convoca a autores de distintos países de habla hispana. La inscripción permanecerá abierta hasta el lunes 19 de octubre y contempla categorías para preadolescentes, adolescentes y adultos.

Al respecto, la coordinadora del área de Comunicación de la institución, Belén Pérez Lindo, explicó a Elonce que el certamen nació en 2010 con el objetivo de incentivar la producción literaria y que, con el paso de los años, se consolidó como una convocatoria de alcance internacional.

Biblioteca Popular del Paraná (foto Elonce)

Un certamen con proyección internacional

Pérez Lindo recordó que las primeras ediciones invitaban a escribir sobre la historia de la biblioteca, pero actualmente el concurso está destinado a cuentos breves de temática libre, con una extensión máxima de 800 palabras.

"Convocamos a todos los escritores de todo el mundo. Los textos deben estar escritos en castellano y hay distintas categorías para participar: preadolescentes de 10 a 13 años, adolescentes de 14 a 17 años y adultos a partir de los 18 años", explicó.

La coordinadora indicó que cada edición distingue a los tres primeros puestos de cada categoría y suma menciones especiales definidas por el jurado.

Abrieron la inscripción para el Concurso Literario Internacional de cuentos breves

El premio: publicar un libro

Uno de los principales atractivos del certamen es la publicación de las obras seleccionadas. "El premio principal para los escritores es justamente la publicación del libro. La biblioteca realiza la edición con su propio sello y los ganadores reciben ejemplares impresos", señaló.

Comentó además que el volumen correspondiente a la edición 2025 ya se encuentra en proceso de publicación y reunirá 26 cuentos distinguidos por el jurado. "Muchos autores son publicados por primera vez y eso genera una enorme emoción. Nos agradecen muchísimo la posibilidad de ver su obra plasmada en un libro físico", afirmó.

"Las palabras que quedaron", la antología publicada por la Biblioteca Popular del Paraná (foto Elonce)

Participación gratuita y abierta hasta octubre

La inscripción permanecerá habilitada hasta el 19 de octubre y se realiza exclusivamente a través del sitio web de la Biblioteca Popular.

Los interesados deberán leer previamente el reglamento y completar un formulario online con sus datos personales. Luego deberán adjuntar el cuento, que únicamente deberá contener el título y el texto, sin nombre ni seudónimo, para garantizar el anonimato durante la evaluación.

"Siempre recomendamos que en el archivo solamente figure el título y el desarrollo del cuento. Los datos personales van únicamente en el formulario", explicó Pérez Lindo.

Una oportunidad para escuelas y talleres

Desde la Biblioteca Popular destacaron que la convocatoria también apunta a incentivar la participación de escuelas, docentes y talleres literarios. "Nuestra idea es que los docentes aprovechen esta oportunidad para trabajar la escritura y la lectura con los chicos. Muchos encuentran en este certamen la posibilidad de escribir por primera vez", sostuvo.

La coordinadora recordó además que la participación es completamente gratuita y que las consultas pueden realizarse mediante las redes sociales de la institución o por correo electrónico.

Finalmente, informó que la Biblioteca Popular mantiene sus horarios habituales de atención: de lunes a viernes de 8 a 12 y de 16 a 20, mientras que los sábados abre de 9 a 13.