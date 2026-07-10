Varios gobernadores evalúan desdoblar las elecciones de 2027

En octubre de 2027 se realizarán en Argentina las elecciones generales nacionales y buena parte de los gobernadores desdoblará las elecciones provinciales. En ese marco, son varios los mandatarios que miran a mayo como la fecha para ir a las urnas.

Mientras desde Casa Rosada salen a buscar votos para la reforma electoral, las gobernaciones aguardan definiciones respecto a cómo se votará el año próximo, con una preocupación central: si habrá PASO o no.

El tucumano Osvaldo Jaldo ya avisó que las elecciones serán en mayo de 2027, probablemente el tercer domingo. También anticipó que buscará la reelección en compañía de su actual vice, Miguel Acevedo. En Tucumán, los apóstoles de Milei alistan al exministro del Interior Lisandro Catalán para dar la batalla contra Jaldo, que más votos aportó al oficialismo en el Congreso.

El objetivo central en Casa Rosada es que Javier Milei sea reelecto. Con ese norte, todo el ecosistema libertario se ordena en torno a ese propósito, incluso si el combo incluye evitar la confrontación en las urnas con mandatarios amigables.

En el mismo vecindario que Jaldo, el jujeño Carlos Sadir también apunta al quinto mes del año próximo para echar a rodar su anhelo reeleccionista. El mandatario –plegado a Provincias Unidas—tiene la estructura de la Unión Cívica Radical (UCR) como soporte y espera no pasar sobresaltos. Sus chances dependerán, en parte, de la salud de su vínculo con Gerardo Morales, su padrino político y hombre fuerte de la política jujeña. Por ahora, después de algunos chispazos de gestión, la relación marcha.

El año pasado, el oficialismo provincial se impuso en los comicios locales, pero cayó frente a LLA en los nacionales de octubre. Con el PJ partido y los liberales armándose, Sadir confía en el triunfo.

La misma suerte corrió la administración de Misiones en 2025. En la sala de máquinas litoraleña también miran a mayo como el mes ideal para votar, aunque advierten que junio es otra posibilidad. Dos factores serán clave: la marcha de la economía y el futuro de la inédita interna entre el gobernador Hugo Passalacqua y Carlos Rovira, dirigente que, luego de 20 años llevando los destinos locales con rienda corta, sufre una crisis de liderazgo con final incierto.

El sábado pasado, Karina Milei pasó por tierra colorada junto a Martín Menem y arengó a los propios, que se entusiasman con usufructuar la ruptura en el gobierno misionero y dar el golpe. El diputado nacional Diego Hartfield es el número puesto para competir. Todavía no está dicha la última palabra.

Otro gobernador que mira a mayo para convocar a elecciones es Claudio Poggi. En su entorno admiten que sería lo indicado, pero tampoco descartan junio. La ley habilita a votar hasta seis meses antes de la asunción (diciembre). De no mediar ningún cisma, el primer mandatario de San Luis buscará la reelección. Por ahora, no emergen grandes desafíos: el peronismo está partido y no logra erigir un líder tras la última administración de Alberto Rodríguez Saá. Su hermano Adolfo rompió su alianza con la gobernación y anticipó que podría competir en caso de armar un equipo.

Poggi, en tanto, cultivó una buena relación con la Casa Rosada. Actualmente, rige entre ambos campamentos un pacto velado de no agresión. Los libertarios compitieron sin oferta unificada en los comicios puntanos del año pasado. El jefe provincial devolvió el favor: no presentó lista propia en octubre y allanó el camino para la victoria mileísta.

Cabe recordar que San Luis, Misiones y Jujuy tuvieron elecciones locales en mayo del 2025, al igual que Chaco, donde la Constitución marca que los comicios vernáculos deben ir separados de los nacionales. Las generales suelen ser en julio, pero Leandro Zdero espera que se defina la suerte de las PASO para tomar una decisión.

Córdoba y Santa Fe, en tándem

Córdoba y Santa Fe serán dos de las grandes batallas del año próximo. En ambas palestras anticipan que las elecciones se desengancharán de las nacionales. En el primer caso, aseguran que convocarían a votar en mayo o junio, “si todo sigue igual”.

Martín Llaryora podría ir por la reelección y extender la hegemonía del peronismo mediterráneo. Buena parte de sus ambiciones dependerán de que la oposición no cierre filas. Por ahora, hay conversaciones entre Luis Juez, Rodrigo de Loredo y el libertario Gabriel Bornoroni.

En Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quedó habilitado para buscar un segundo mandato por la reforma constitucional que él mismo impulsó. El sistema santafesino cuenta con primarias, por lo que imaginan un esquema de PASO en abril y generales en junio. Pullaro deberá definir si compite. Algunos dirigentes lo imaginan buscando la presidencia en un armado de centro.

Actualmente, la Legislatura santafesina se apresta a debatir una reforma electoral. Hay varios proyectos en danza. El de la UCR, que contaría con el visto bueno oficial, no contempla suprimir las internas abiertas y sostiene el uso de la Boleta Única Papel (BUP).

En tierras patagónicas hay miradas distintas. El rionegrino Alberto Weretilneck piensa en abril, mientras que, en el oficialismo de Neuquén, referenciado en Rolando Figueroa, se baraja agosto como posible fecha para votar. Para el santacruceño Claudio Vidal todavía no está claro. Aguarda aprobación de la Legislatura a su proyecto de Financiamiento Estratégico, por ahora frenado.

En el otro extremo del país, Catamarca y La Rioja serían dos jurisdicciones que votarían junto a Nación, tal como hicieron en 2025. Mismo camino podría seguir Entre Ríos, en espejo a lo que pasó en 2023.

La foto panorámica demuestra que, en líneas generales, los gobernadores dispuestos a desdoblar son aquellos que buscarán la reelección y que tienen el frente interno bajo control. Por ese motivo, buscan acelerar y trasladarle las urgencias a sus oponentes. En el entretanto, faltan definiciones: PASO sí o no y la vieja idea de las colectoras, reciclada ahora por el Gobierno