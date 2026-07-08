El gobernador de Catamarca se manifestó a favor de eliminar las PASO

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, volvió a pronunciarse a favor de una reforma del sistema electoral y sostuvo que las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) “no le sirven a la sociedad”, al considerar que representan “una encuesta muy cara” y que no cumplieron con el objetivo de fortalecer a los partidos políticos.

El mandatario provincial también se refirió al debate sobre las listas colectoras, el impacto del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) en la actividad minera y la relación institucional entre las provincias y el Gobierno nacional.

Jalil afirmó que desde hace tiempo sostiene la necesidad de modificar el mecanismo de selección de candidatos y propuso que esa definición vuelva a estar en manos de las fuerzas políticas.

“Hace mucho que vengo opinando que las PASO no le sirven a la sociedad. Es una encuesta muy cara. No fortalecen a los partidos políticos”, expresó. En ese sentido, planteó que las agrupaciones deberían resolver sus postulaciones mediante elecciones internas o acuerdos políticos.

“Las PASO tendrían que volver a los partidos políticos, que a través de internas o consensos puedan resolver quiénes serán sus candidatos”, señaló. Además, consideró que el sistema “no se utilizó como corresponde” y remarcó que cualquier modificación debe alcanzar “el mayor consenso posible”.

El gobernador también participó de las actividades por el Día de la Independencia y confirmó su presencia en la vigilia oficial.

“Cada vez que nos invitaron, fuimos. Vamos a ir a la vigilia”, indicó al ser consultado sobre la relación institucional con la administración nacional.

Respecto del debate sobre las listas colectoras, Jalil manifestó una posición crítica, aunque aclaró que se trata de una opinión personal. A su entender, esa discusión también debe regresar al ámbito de los partidos políticos para fortalecer su identidad y organización.

“Esa discusión tiene que regresar a los partidos políticos, que tenga una identidad más con los partidos. Es una opinión personal”, sostuvo. Asimismo, agregó que el tema debe resolverse mediante acuerdos entre los gobernadores y el resto de los actores políticos.

“Debe pertenecer a un consenso político; ya estamos dialogando. En lo personal no es algo que me convence”, afirmó.

En materia económica, el mandatario defendió los resultados del RIGI en Catamarca y aseguró que el régimen impulsó inversiones vinculadas con la minería, uno de los principales sectores productivos de la provincia.

“El RIGI aceleró las inversiones mineras. Catamarca se vio beneficiada por el RIGI. Cada uno tiene que mirar la realidad política de su provincia”, expresó al destacar el impacto que, según su evaluación, produjo la iniciativa sobre nuevos proyectos de inversión.

Jalil también vinculó esa postura con la necesidad de mantener una relación de diálogo con la administración nacional. Según explicó, la posición de su gobierno responde a las demandas de la sociedad catamarqueña.

“Acá el 50% de las personas quiere que acordemos con la Nación y defender Catamarca. El 9% quiere que nos distanciemos y el 30% que dialoguemos más”, aseguró al citar datos sobre la percepción de los habitantes de la provincia respecto del vínculo con el Gobierno nacional. (NA)