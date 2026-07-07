Frigerio encabezó nueva reunión de gabinete con eje en obras viales y gestión

El gobernador Rogelio Frigerio encabezó una nueva reunión de gabinete, donde se repasó el avance de obras viales, proyectos de financiamiento internacional y acciones vinculadas al sistema de salud.
El gobernador Rogelio Frigerio encabezó este martes una nueva reunión de gabinete, donde se repasó el avance de obras viales, proyectos de financiamiento internacional y acciones vinculadas al sistema de salud.
Al término de la reunión, el director administrador de Vialidad Provincial, Exequiel Donda, precisó que dialogaron sobre cómo están desarrollándose las obras y avanzando con el inicio del Grupo 2 de bacheo, "que se encuentra en sus etapas iniciales", señaló.
En ese sentido, informó que ya concluyeron las tareas de bacheo sobre la ruta provincial 4, en el tramo comprendido entre la ruta nacional 14 y Los Charrúas, donde queda realizar la demarcación. Además, indicó que actualmente están trabajando en la ruta provincial 22, que son más de 90 kilómetros entre Concordia y Federal.
Precisó que se está trabajando sobre las rutas 38 y 23, en el acceso a Puerto Yeruá, y que algunas intervenciones "incluyen la reparación de obras de arte y abarcan en total alrededor de 220 kilómetros", detalló Donda, quien remarcó que "son parte del grupo dos que continuarán luego con el bacheo". Asimismo, señaló que analizaron los proyectos en los que trabajan con financiamiento internacional y los que desarrolla el organismo.
Del encuentro que se realizó en el Salón de los Gobernadores en Casa de Gobierno, participaron la vicegobernadora Alicia Aluani; el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein; ministros y secretarios del gabinete provincial.
También formó parte de la agenda el tema Salud, donde se dialogó sobre los exámenes para residentes para ocupar vacantes que se implementó recientemente.
Finalmente, el funcionario destacó el mensaje transmitido por el mandatario provincial al gabinete. "Nos pidió que sigamos trabajando con mucho compromiso y transparencia para llevar adelante las obras que necesitan los entrerrianos", concluyó.