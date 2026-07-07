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Haciendo Comunidad Espectáculo para el 9 de Julio

Presentarán "Madre Cantora", un homenaje a Mercedes Sosa con más de 80 artistas en escena

El espectáculo "Madre Cantora" volverá a presentarse después de 12 años con una puesta renovada en el Teatro 3 de Febrero. Reunirá a más de 80 bailarines y artistas de Paraná para rendir tributo a Mercedes Sosa a través de la música y la danza.

7 de Julio de 2026
En el Teatro 3 de Febrero.
En el Teatro 3 de Febrero.

REDACCIÓN ELONCE

El espectáculo "Madre Cantora" volverá a presentarse después de 12 años con una puesta renovada en el Teatro 3 de Febrero. Reunirá a más de 80 bailarines y artistas de Paraná para rendir tributo a Mercedes Sosa a través de la música y la danza.

"Madre Cantora", el espectáculo homenaje a Mercedes Sosa, regresará a los escenarios el próximo 9 de julio, cuando se presente desde las 20.30 en el Teatro Municipal 3 de Febrero. La propuesta reunirá a más de 80 bailarines y artistas de Paraná en una puesta multidisciplinaria que recorrerá la vida y el legado de la reconocida cantante de música popular argentina.

 

Durante uno de los últimos ensayos generales, la directora de la obra, Verónica de Mondesert, expresó su entusiasmo por volver a montar el espectáculo después de más de una década. "Este espectáculo es una reedición. La primera vez lo hicimos en 2014 y ahora, 12 años después, volvemos a subirlo al escenario porque consideramos que el legado de Mercedes, no solo su música sino también su forma de entender el arte y la vida, es necesario volver a traerlo y transitarlo", manifestó.

La preparación demandó un importante trabajo de coordinación debido a la cantidad de artistas que participan. "Hay varias cuestiones que organizar en un ensayo general, que es la instancia donde se juntan todas las partes que integran el espectáculo. Estamos acomodando luces, marcando el escenario y felices con lo que se está generando", comentó.

 

Un recorrido por la vida de Mercedes Sosa

 

La obra propone un recorrido escénico dividido en cuatro momentos que reflejan diferentes facetas de la vida y la trayectoria de Mercedes Sosa. "Lo que va a hacer este espectáculo es transitar la historia de Mercedes desde el punto de vista que elegimos desde la dirección y la producción, contando cuatro perfiles que seleccionamos para mostrar quién fue y qué representa", explicó De Mondesert.

La puesta combina distintas expresiones artísticas y no se limita únicamente al folklore. "Lo bueno es que no es solo danza folklórica, sino danza en general, porque esa también era la propuesta de Mercedes", destacó.

 

Más de 80 artistas de Paraná

 

El escenario reunirá a integrantes de diversas compañías y elencos de la ciudad. Participarán el Ballet El Bastión de la Danza, la Compañía Expresarte, la Compañía Quimera, el elenco estable de la Escuela Municipal de Danza, Latir Entrerriano, Panambí, Las Comadres y parejas de bailarines invitados, entre ellos Ezequiel Wild, María Elena Vázques, Victoria Roldan, Roma Meinier y Andrés Vega.

De Mondesert, quien dirige los grupos Las Comadres y Panambí, resaltó el trabajo colectivo que hizo posible la producción. "Somos un montón de gente que bailamos y construimos este espectáculo entre todos", señaló.

También puso en valor el compromiso del equipo organizador. "Este espectáculo es una gestión propia. Junto con María Laura Ríos y Jimena Bachi venimos trabajando muchísimo para hacerlo realidad. Demanda un enorme esfuerzo en este contexto, pero somos bichitos de escenario y ante toda adversidad seguimos subiendo propuestas a escena", afirmó.

 

Entradas y horario

 

El espectáculo se presentará el miércoles 9 de julio, a las 20.30, en el Teatro Municipal 3 de Febrero.

Se presentará en el teatro la obra homenaje a Mercedes Sosa

Las entradas generales tienen un valor de 15.000 pesos y podrán adquirirse en la boletería del teatro antes de la función o de manera anticipada a través de la plataforma QR Ticket. "Esperamos que puedan venir a acompañarnos. Estamos muy felices con este proyecto y creemos que será una hermosa oportunidad para volver a encontrarnos con el legado de Mercedes Sosa", concluyó la directora.

Temas:

Homenaje Mercedes Sosa cantora Teatro 3 de Febrero
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