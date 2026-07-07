Ingeniero químico entrerriano creó una fábrica de cerveza artesanal y apuesta por producir en su ciudad

REDACCIÓN ELONCE
Tras formarse en ingeniería química y especializarse en elaboración cervecera, un joven emprendedor puso en marcha una fábrica de cerveza artesanal con capacidad para producir hasta 5.000 litros mensuales. El proyecto nació en Diamante y busca ofrecer un producto de calidad a precios competitivos.
La fábrica de cerveza artesanal Prodigia comenzó a producir en Diamante de la mano del ingeniero químico Silvio Latini Spahn, quien decidió regresar a su ciudad natal para desarrollar un emprendimiento propio. Luego de más de un año de trabajo y adecuaciones en el establecimiento, la primera elaboración salió el 12 de mayo de este año.
El proyecto tuvo sus orígenes en 2019, cuando Latini Spahn cursaba Ingeniería Química en Santa Fe y comenzó a capacitarse en el universo de la cerveza artesanal. "Ahí comencé a formarme y a meterme en este mundo tan interesante", recordó.
Más adelante surgió la posibilidad de aprovechar un inmueble familiar en Diamante para instalar la planta. "Se dio la oportunidad y la aprovechamos para establecer una fábrica de cerveza artesanal con todo lo que eso lleva", explicó.
Un proyecto que demandó planificación
El emprendedor contó que la iniciativa comenzó formalmente en abril de 2025 y requirió una importante inversión en infraestructura para cumplir con las exigencias bromatológicas. "Llevó bastante trabajo. Hubo que hacer numerosas refacciones en todo el lugar para poder cumplir con los requisitos bromatológicos", relató.
También destacó que el proceso de aprendizaje combinó planificación con pruebas de laboratorio. "Hubo bastante prueba y error, pero también mucha planificación. Fueron muchas horas de trabajo físico y de cabeza", sostuvo.
Capacidad de producción y variedades
Actualmente, la planta posee una capacidad instalada para elaborar alrededor de 5.000 litros mensuales, aunque la producción varía según la época del año. "En esta época no se toma tanta cerveza, por lo que no estamos trabajando a toda máquina, pero sí contamos con una buena capacidad productiva", indicó.
La línea inicial de Prodigia incluye tres estilos: una Golden Ale, una Irish Red Ale y una IPA. Para quienes recién se inician en el consumo de cerveza artesanal, Latini Spahn recomendó la Golden Ale por ser "más suave", y adelantó que ya se encuentra en fermentación una nueva variedad rubia con trigo.
La apuesta por la lata
A diferencia de muchos productores artesanales que eligen la botella de vidrio, Prodigia comercializa sus cervezas en latas de 473 centímetros cúbicos.
Según explicó el ingeniero, la elección respondió a cuestiones técnicas más que económicas. "La tecnología del enlatado ha avanzado mucho. La lata protege mejor la cerveza porque no recibe la luz solar y facilita el transporte", señaló.
Además, aseguró que el objetivo fue ofrecer una cerveza artesanal accesible. "La idea es generar un producto de buena calidad, que se sepa cuáles son sus materias primas y de dónde sale, pero a precios competitivos, para que pueda llegar a cualquier mesa y cualquier asado", expresó.
Volver a Diamante para emprender
Latini Spahn contó que, mientras terminaba la carrera universitaria, trabajaba de manera remota para una empresa radicada en Buenos Aires. Sin embargo, decidió cambiar ese rumbo para desarrollar un proyecto productivo en la ciudad donde creció. "Me faltaba aportar nuevamente a la ciudad que me vio crecer. Se dio este proyecto y la verdad es que me encanta", afirmó.
Durante la puesta en marcha de la fábrica también fue necesario contratar mano de obra especializada para realizar las instalaciones eléctricas, de gas y todas las adecuaciones necesarias del edificio.
En cuanto a la identidad visual de la marca, explicó que los diseños de las latas fueron desarrollados junto a su pareja y buscan reflejar distintos paisajes y elementos característicos de Diamante. Actualmente, la cerveza se comercializa principalmente mediante contacto directo a través de las redes sociales de la empresa, mientras proyectan ampliar su presencia en comercios y bares de la región.