Alerta por lluvias: emitieron nivel rojo, naranja y amarillo para la Patagonia

La alerta por lluvias regirá este miércoles 8 de julio en distintas zonas de la Patagonia. El SMN advirtió sobre precipitaciones intensas, con acumulados que podrían alcanzar los 150 milímetros en sectores de Neuquén y Río Negro.
La alerta por lluvias emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) marcará este miércoles 8 de julio una jornada de condiciones meteorológicas adversas en gran parte de la Patagonia. El organismo advirtió que habrá avisos de nivel amarillo, naranja y rojo para distintas regiones de Neuquén, Río Negro y Chubut, con precipitaciones persistentes que, en algunos sectores, podrían superar ampliamente los valores habituales para la época.
El nivel de mayor gravedad corresponde a la alerta roja, reservada para fenómenos meteorológicos excepcionales con capacidad de provocar situaciones de emergencia o desastres. En esas áreas se esperan lluvias de gran intensidad, con acumulados que podrían llegar hasta los 150 milímetros de manera localizada.
Las autoridades recomendaron a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y evitar desplazamientos innecesarios en las zonas alcanzadas por las alertas de mayor intensidad, debido al riesgo de anegamientos, crecidas de cursos de agua y complicaciones en la circulación.
Las zonas bajo alerta roja
Las regiones más comprometidas serán sectores cordilleranos de Neuquén y Río Negro. En territorio neuquino, la alerta roja comprende las cordilleras de Huiliches y Lácar, el sur de Aluminé y la región de Los Lagos.
En Río Negro, el máximo nivel de advertencia alcanza a Bariloche y las áreas cordilleranas de Pilcaniyeu y Ñorquincó, donde se prevén lluvias persistentes y abundantes durante gran parte de la jornada.
Según el SMN, en estas zonas se esperan valores de precipitación acumulada de entre 60 y 100 milímetros, aunque de forma puntual podrían registrarse hasta 150 milímetros. En los sectores de mayor altitud, las precipitaciones podrían presentarse como nieve o lluvia mezclada con nieve.
Alerta naranja para amplias regiones
El nivel naranja abarcará otras áreas de Neuquén, entre ellas las cordilleras de Aluminé, Chos Malal, Loncopué, Minas, Picunches y Ñorquín. También incluye Catán Lil, Collón Curá, Zapala y las zonas bajas de Aluminé, Huiliches y Lácar.
En Río Negro, el aviso comprende las mesetas de Pilcaniyeu, Ñorquincó, Nueve de Julio, el oeste de El Cuy y Veinticinco de Mayo. En tanto, en Chubut afectará la cordillera de Cushamen.
Para estas regiones se estiman precipitaciones acumuladas de entre 30 y 60 milímetros, aunque el organismo meteorológico advirtió que esos valores podrían ser superados de manera puntual. En las zonas cordilleranas más elevadas también existe la posibilidad de precipitaciones en forma de lluvia y nieve mezcladas.
Alerta amarilla en Neuquén, Río Negro y Chubut
El nivel amarillo alcanzará numerosos sectores de Neuquén, entre ellos el este de Loncopué, el este de Picunches, el este de Ñorquín, el oeste de Añelo, el oeste de Pehuenches, el sur de Chos Malal, el sur de Minas, Confluencia, el este de Añelo, el este de Pehuenches y Picún Leufú.
En Río Negro, el aviso comprende el este de El Cuy, General Roca, Avellaneda, Pichi Mahuida, Conesa y las mesetas de Adolfo Alsina, San Antonio y Valcheta, indicó La Opinión Austral.
También estarán bajo alerta amarilla distintas zonas de Chubut, entre ellas las cordilleras de Futaleufú, Languiñeo y Tehuelches; las mesetas de Cushamen, Futaleufú, Languiñeo y Tehuelches; además de Gastre, el oeste de Mártires, el oeste de Telsen y Paso de Indios. En estos sectores se esperan lluvias persistentes con acumulados de entre 10 y 30 milímetros, sin descartar episodios de lluvia mezclada con nieve.