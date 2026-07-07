Cuándo juega y contra quién la Selección argentina los cuartos de final del Mundial

La selección argentina de Lionel Scaloni consiguió una victoria memorable por 3 a 2 contra Egipto y accedió a los cuartos de final del Mundial 2026. El equipo africano se puso en ventaja con goles de Yasser Ibrahim y Mostafa Zico, pero Argentina logró dar vuelta el resultado con tantos de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández.

El conjunto de Lionel Scaloni mostró un gran carácter para revertir un encuentro muy complicado. Incluso Lionel Messi erró un penal en el primer tiempo. Ahora, Argentina se enfrentará al ganador del cruce entre Suiza y Colombia para buscar un lugar en las semifinales.

¡ARGENTINA GANÓ UN PARTIDO ÉPICO PARA METERSE EN CUARTOS! | Argentina 3-2 Egipto | RESUMEN

Espera rival

La Selección argentina sigue adelante en el Mundial 2026 y espera rival para los cuartos de final. Después de superar a Egipto en octavos, el equipo dirigido por Lionel Scaloni espera por Colombia o Suiza.

El encuentro definirá cuál de los dos equipos avanzará a las semifinales y quedará a solo dos partidos de la consagración.

Argentina en los cuartos de final

El partido de Argentina por los cuartos de final del Mundial 2026 se disputará el sábado 11 de julio. El ganador de este cruce se asegurará un lugar entre los cuatro mejores del certamen.