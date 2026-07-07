La Fan Zone de Paraná explotó de emoción con la remontada de Argentina ante Egipto

La Selección argentina protagonizó un cierre épico frente a Egipto, revirtió el resultado en los minutos finales y se impuso 3 a 2 con goles de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández. En la Fan Zone de Paraná, cientos de hinchas siguieron el encuentro con el corazón en la mano y vivieron una tarde cargada de emociones que terminó en un desahogo colectivo.

Desde el comienzo del partido, el clima estuvo marcado por la incertidumbre. El público acompañó cada avance del equipo de Lionel Scaloni con aliento permanente, aunque por momentos predominó el silencio y la preocupación ante un desarrollo que no resultó favorable para el conjunto argentino.

"Muchísima atención y por momentos desesperación, con muchos silencios y después aparecía el aliento", reflejó la cobertura en vivo de Elonce desde la Fan Zone, donde cada jugada era seguida con máxima expectativa.

La ilusión nunca se apagó

A pesar de las dificultades, los hinchas mantuvieron la confianza. Una de las simpatizantes consultadas por Elonce expresó su respaldo al equipo nacional.

"Re bien con la Selección, orgullosa de nuestro equipo", afirmó. Cuando le preguntaron por el resultado que imaginaba, respondió convencida: "2 a 0, sigamos así".

Con el correr de los minutos, los nervios fueron ganando protagonismo. Cada aproximación de Argentina despertaba esperanza entre los presentes.

"Uno más nomás. Uno más. Sí, ahora vienen dos más", alentó un hincha mientras el equipo buscaba descontar.

El gol que cambió la historia

El momento que modificó por completo el ánimo de la Fan Zone llegó cuando Cristian "Cuti" Romero marcó el descuento cuando restaban apenas diez minutos para el final del tiempo reglamentario.

"¡Gol de Argentina! El gol de Cuti Romero cuando faltan diez minutos", relató Elonce en la transmisión en vivo desde la Fan Zone, mientras el lugar estallaba en un grito de esperanza.

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El descuento renovó la ilusión de todos los presentes. "Vamos por uno más", expresó un simpatizante todavía emocionado por el tanto del defensor argentino.

Del sufrimiento a la fiesta

Con el impulso anímico del primer gol, Argentina encontró los espacios para terminar de dar vuelta un encuentro que parecía complicarse. Luego llegaron los tantos de Lionel Messi y Enzo Fernández, que sellaron el 3 a 2 definitivo y desataron una verdadera fiesta entre los hinchas.

Los abrazos, los saltos, las banderas y los cánticos se multiplicaron apenas sonó el pitazo final. La tensión acumulada durante gran parte del encuentro se transformó en una celebración inolvidable.

"Nos vamos a morir de un infarto. Muy emocionante. Estamos acá con los nervios. Argentina, vamos, vamos, vamos que ganamos todavía", resumió uno de los hinchas durante los minutos decisivos, anticipando el desenlace que finalmente hizo explotar de alegría a toda la Fan Zone de Paraná.