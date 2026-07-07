Crece la venta de cotillón albiceleste para alentar a la Selección argentina

La expectativa por el partido entre la Selección argentina y Egipto, por los octavos de final del Mundial 2026, también se reflejó en los comercios de cotillón de Paraná, donde durante las últimas horas aumentó la venta de banderas, maquillaje, vinchas, gorros y distintos accesorios para acompañar al equipo de Lionel Scaloni.

Al respecto, Desiré Taulada, integrante de un cotillón de la ciudad, contó a Elonce que desde el comienzo de la Copa del Mundo el movimiento comercial fue creciendo y que, a medida que avanzó el seleccionado, la demanda se mantuvo. "La gente busca de todo un poco: banderitas para el auto, banderas para colgar, vinchas y maquillaje", explicó.

El maquillaje, el favorito de los más chicos

Entre los artículos más buscados sobresalen los maquillajes con los colores nacionales, especialmente entre los niños. "El maquillaje es lo que más llevan porque a los chicos les gusta pintarse y alentar desde otro lugar a la Selección", comentó.

También señaló que algunos productos ya se agotaron por la gran demanda. "Había otros maquillajes con los tres colores de la bandera, pero ya se vendieron y nos quedaron solamente los bicolores", indicó.

Banderas, gorros y accesorios para decorar

Además del maquillaje, continúan siendo muy solicitadas las banderas para viviendas, vehículos y comercios. "Se están llevando todo lo que es banderas, gorros y elementos para decorar los negocios. Eso sigue saliendo mucho", afirmó.

Entre las opciones disponibles hay capas con los colores argentinos, vinchas, galeras, bandanas, anteojos temáticos, collares, cintas luminosas y accesorios de distintos tamaños.

También se ofrecen banderas especialmente diseñadas para colocar sobre los vehículos y salir a festejar en caso de una victoria del seleccionado.

Vuvuzela y cornetas para alentar

Otro de los productos tradicionales de cada Mundial sigue teniendo una importante demanda. "Tenemos distintas variedades de vuvuzelas y cornetas. Hay algunas que se soplan, otras más pequeñas que suenan muy fuerte y también las manuales", detalló Taulada.

Según explicó, las versiones más pequeñas son las preferidas para los chicos porque resultan más fáciles de utilizar.

Crece la venta de cotillón albiceleste para alentar a la Selección argentina

También crecen los cumpleaños temáticos

El furor por la Selección argentina también llegó a las celebraciones infantiles. "Cada vez más familias consultan por la línea de Argentina para cumpleaños. Mientras más avanza el Mundial, más chicos quieren festejar con esa temática", sostuvo.

Finalmente, la comerciante anticipó que esperan un mayor movimiento durante las horas previas al encuentro. "Seguramente cerca del mediodía se va a llenar de gente para comprar lo último antes del partido. Hoy trabajamos hasta las 12.15 por el encuentro y después volvemos a abrir a las 16", comentó.

Con camisetas, banderas, maquillaje y mucho cotillón celeste y blanco, la ilusión de los hinchas volvió a hacerse sentir en la previa de un nuevo compromiso mundialista de la Selección argentina.