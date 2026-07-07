Se registró un incendio en un predio del Ejército en Paraná

Bomberos Voluntarios de Paraná sofocaron un incendio de ramas y hojas en un predio del Ejército. Advirtieron sobre los riesgos de quemar restos vegetales.
En la tarde noche de este lunes se registró un incendio en un predio perteneciente al Ejército Argentino, en la ciudad de Paraná.
Una dotación del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná acudió al lugar donde montículos de ramas y hojas estaban siendo consumidas por las llamas.
De inmediato se desplegaron tareas de extinción, logrando controlar y sofocar el incendio, que afectaba la acumulación de restos vegetales, para evitar su propagación a sectores aledaños.
Posteriormente, se realizaron tareas de enfriamiento y remoción del material combustible, dejando la zona en condiciones seguras.
Desde el cuartel de bomberos voluntarios recordaron a la comunidad la importancia de evitar la quema de restos vegetales, especialmente en épocas de riesgo de incendios, ya que pueden generar situaciones de peligro y afectar el ambiente.