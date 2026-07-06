Qué harían si ganaran $5.450 millones del Quini 6: así respondieron los paranaenses

El premio récord del Quini 6 revolucionó a Paraná luego de que un apostador de la ciudad acertara los seis números de la modalidad La Revancha y se llevara $5.450.960.890,80, que parecen difíciles de dimensionar. A partir de esa noticia, Elonce recorrió la peatonal San Martín y la Plaza 1º de Mayo para preguntarles a los vecinos qué harían si fueran los afortunados ganadores de semejante suma de dinero.

Las respuestas fueron tan variadas como espontáneas. Algunos confesaron que el premio les permitiría resolver problemas económicos, otros hablaron de viajar por el mundo y no faltaron quienes aseguraron que invertirían el dinero en proyectos solidarios o emprendimientos. Las respuestas evidenciaron que la magnitud de la suma resulta casi imposible de asimilar.

Uno de los consultados reconoció que el dinero le cambiaría la vida. "Me salvaría un montón. Estamos desordenados, me estabilizaría. Aunque sea un premio de unos buenos millones. Lo que salió anoche fue increíble. Estoy emocionado porque salió acá en Paraná", expresó.

Viajes, emprendimientos y sueños por cumplir

Entre los proyectos más repetidos apareció la posibilidad de iniciar un negocio propio. "Haría un emprendimiento, un trabajo propio y después algún viajecito para disfrutar la vida", comentó otro vecino.

Otro vecino imaginó un futuro muy distinto si la fortuna golpeara a su puerta. "Nos vamos de viaje por todos lados, disfrutaríamos lo que no conocemos", respondió. Un tercer vecino coincidió: "Con plata cualquier lugar es lindo para conocer".

No todos, sin embargo, pensaron en gastar el dinero. Otro hombre aseguró que priorizaría a su familia. "Lo repartiría entre mis hijos y entre toda la familia. Lo importante es acomodarlos a ellos", sostuvo.

También hubo espacio para la solidaridad

Las respuestas también reflejaron un fuerte componente social. Una joven aseguró que destinaría buena parte del dinero a proyectos comunitarios. "Haría un proyecto artístico, un comedor o ayudaría al deporte para los chicos en los barrios. Eso me interesa mucho más", afirmó.

Una emprendedora imaginó una inversión que también beneficiara a la ciudad. "Haría un espacio recreativo con un poco de todo. Lo invertiría en un proyecto mío, pero que también pueda ser bueno para Paraná", señaló.

Otra joven mencióno que lo usaría para remodelar la casa y comprar un auto.

Mientras el ganador todavía permanece en el anonimato, el histórico premio del Quini 6 sigue despertando la imaginación de miles de paranaenses, que por unas horas se permitieron soñar con todo lo que harían si la suerte también llamara a su puerta.