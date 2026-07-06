Feria de Invierno. La Costanera de Paraná volvió a convertirse en uno de los principales atractivos de las vacaciones de invierno con la apertura de la Feria de Invierno en Sala Mayo, donde más de 250 emprendedores, artesanos, gastronómicos y anticuarios exhiben sus productos en una propuesta pensada para vecinos y turistas.

El paseo permanecerá abierto todos los días durante el receso invernal y ofrece desde objetos de colección y artesanías hasta indumentaria, libros, accesorios, productos regionales y una variada oferta gastronómica.

La Feria de Invierno ofrece artesanías, gastronomía y propuestas para toda la familia

En el recorrido realizado por Elonce, los expositores destacaron el inicio de la feria y manifestaron expectativas por el movimiento que suele generar el receso escolar.

Coleccionismo, anime y artículos temáticos

Entre los puestos más visitados se encuentran los dedicados al coleccionismo, donde pueden encontrarse automóviles a escala, modelos clásicos, vehículos de películas y piezas destinadas a fanáticos del rubro.

Autitos de colección (foto Elonce)

Los vendedores adelantaron además que durante los próximos días incorporarán nuevas colecciones vinculadas al universo de Harry Potter, Marvel, anime y otras franquicias muy buscadas por niños y jóvenes.

También hay indumentaria temática inspirada en series, videojuegos y personajes de la cultura pop, con remeras, buzos y accesorios para todas las edades.

Abrigo, artesanías y accesorios

La feria también reúne puestos de ropa de invierno, pantuflas, boinas, sombreros, artículos de cuero y accesorios elaborados por emprendedores de distintos puntos del país.

Pantuflas, en todos los números, desde $15.000 (foto Elonce)

Varios de los feriantes llegaron desde provincias como San Juan y Buenos Aires para participar de una de las ferias más convocantes del calendario turístico de Paraná.

Los visitantes pueden encontrar además bijouterie, joyería en acero quirúrgico, carteras, portamates y productos artesanales con opciones para distintos presupuestos.

Libros, vinos y productos regionales

Otra de las propuestas que llamó la atención fue la presencia de libreros y productores regionales.

En uno de los espacios se comercializan vinos mendocinos desde 2.500 a 7.000 pesos, mientras que en otro pueden adquirirse libros de distintos géneros, desde filosofía hasta novelas, historia y desarrollo personal.

Los expositores destacaron a Elonce que la feria permite reunir en un mismo lugar productos elaborados por emprendedores de diferentes provincias, favoreciendo el intercambio comercial y turístico.

Una propuesta para disfrutar en vacaciones

La Feria de Invierno se desarrolla en la zona de Sala Mayo y permanecerá abierta durante todo el receso escolar.

Pulseritas de cuero desde $5.000 (foto Elonce)

Además de los puestos comerciales, el paseo ofrece un entorno ideal para recorrer la Costanera, disfrutar de la gastronomía local y compartir actividades al aire libre en familia.

Desde la organización invitaron a vecinos y visitantes a acercarse para conocer las distintas propuestas y acompañar a los emprendedores que participan de esta nueva edición.