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Funciona un nuevo vacunatorio municipal en Paraná, abierto a toda la comunidad

La Municipalidad refuerza la atención primaria con vacunación abierta a toda la comunidad y desde este lunes funciona un nuevo vacunatorio en calle 9 de julio 361.

6 de Julio de 2026
Nuevo centro de vacunación en calle 9 de Julio
Nuevo centro de vacunación en calle 9 de Julio

La Municipalidad refuerza la atención primaria con vacunación abierta a toda la comunidad y desde este lunes funciona un nuevo vacunatorio en calle 9 de julio 361.

A los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) que funcionan en la ciudad de Paraná, se suma un nuevo vacunatorio en calle 9 de Julio 361. El mismo es abierto a toda la comunidad y gratuito, para completar esquemas y aplicar la dosis antigripal.

 

En diálogo con Elonce, la secretaria de Salud, Claudia Enrique, explicó que el mismo brindará servicio los días lunes, de 8 a 12 horas y destacó que las vacunas “son estrategias seguras que permiten erradicar enfermedades infectocontagiosas y algunos cánceres si se colocan con el tiempo oportuno", subrayó.

Nuevo vacunatorio municipal en Paraná, abierto a toda la comunidad

En esa línea, sostuvo que “sabemos que hay mucha gente, sobre todo en situación de calle que está concentrada en el centro, donde no hay muchos vacunatorios y nos pareció importante reforzar este nuevo espacio”.

 

La funcionaria indicó que está disponible no sólo la vacuna contra la gripe, sino todas las del calendario.

 

Por su parte, Miriam Gauna, subsecretaria municipal, recordó que los centros de salud siguen con los recorridos por los barrios para hacer vacunación casa por casa. Y sobre el disponible en calle 9 de Julio, dijo que en principio estará habilitado solo los días lunes, con la posibilidad de extenderlo si tienen buena respuesta de la población. Elonce.com

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