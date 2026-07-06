Por obras, interrumpen el tránsito en una calle céntrica de Paraná hasta el mediodía

Este lunes por la mañana, Paraná registra una interrupción de tránsito en una zona céntrica debido a trabajos sobre la red de agua potable. La intervención se desarrolla en calle Colón, entre Salta y San Juan, donde personal municipal realiza tareas de excavación, localización, monitoreo y reparación de una cañería distribuidora.

Como consecuencia de las obras, el tránsito vehicular permanece interrumpido en el tramo mencionado. Desde el Municipio solicitaron a los automovilistas circular con precaución y, en lo posible, optar por vías alternativas mientras se desarrollan las tareas.

De acuerdo con la información difundida, no se prevé inicialmente la interrupción del suministro de agua potable en el sector alcanzado por los trabajos. La labor podría extenderse hasta el mediodía, aunque el tiempo de ejecución dependerá de las condiciones que se encuentren durante la intervención.

Corte de tránsito en calle Colón

La reparación se lleva adelante en uno de los sectores de mayor circulación de Paraná, por lo que se recomienda prestar atención a la señalización colocada en la zona y respetar las indicaciones del personal que trabaja en el lugar.

Las tareas tienen como objetivo optimizar el funcionamiento del sistema de abastecimiento de agua potable en el área. La intervención incluye la revisión de la cañería distribuidora y la reparación del inconveniente detectado sobre calle Colón.

Mientras permanezca vigente la restricción, los vehículos no podrán circular por Colón entre Salta y San Juan. La recomendación es evitar ese sector durante la mañana para reducir demoras y facilitar el avance de los trabajos.

También habrá reducción de calzada

Por otra parte, otra cuadrilla municipal realizará tareas similares en calle Pérez Colman, entre Sudamérica y Soler. En ese punto no se informó un corte total, pero sí una reducción de la calzada durante el desarrollo de la intervención.

Los trabajos también están vinculados a la red distribuidora del servicio público y podrían generar demoras en la circulación. Por ese motivo, se pidió a quienes transiten por la zona hacerlo con precaución.

Desde el Municipio reiteraron que las tareas forman parte de las acciones de mantenimiento sobre el sistema de agua potable de Paraná. Una vez finalizadas las intervenciones, se normalizará la circulación en ambos sectores.