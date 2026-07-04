Rehabilitan el tránsito vehicular en el Puente Blanco tras finalizar las obras

Luego de 20 días de trabajos sobre la calzada y el sistema de desagües en calle Florentino Ameghino, este sábado volverá a habilitarse la circulación vehicular. La Municipalidad destacó que la intervención permitirá mejorar la seguridad y preservar una conexión clave con el suroeste de Paraná.
El tránsito vehicular en el Puente Blanco será rehabilitado este sábado, luego de 20 días de obras de recomposición de la calzada y del sistema de desagües pluviales sobre calle Florentino Ameghino, entre España e Ituzaingó.
La intervención fue ejecutada por la Municipalidad de Paraná con el objetivo de prevenir futuros daños en la infraestructura y garantizar una circulación más segura en uno de los accesos más importantes hacia el barrio San Agustín y el sector suroeste de la ciudad.
Una intervención preventiva
El secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice, explicó que los trabajos fueron planificados para preservar la estructura del puente y mejorar la transitabilidad.
"Se efectuó una tarea preventiva que duró aproximadamente 20 días y estamos ultimando detalles para que mañana se pueda rehabilitar el tránsito vehicular y recuperar una vinculación muy importante con todo el barrio San Agustín", señaló el funcionario.
Un acceso estratégico para Paraná
Loréfice destacó que el Puente Blanco, junto con el Puente Eva Perón, constituye uno de los principales corredores de conexión con el suroeste de la capital entrerriana.
"Es importante mantener estas conexiones en buenas condiciones. Las tareas continuarán, pero serán menores y se realizarán fuera de la calzada, por lo que no afectarán la circulación", precisó.
Obras con fondos municipales
El funcionario remarcó que la intervención fue financiada íntegramente con recursos municipales y forma parte del plan de recuperación de la trama vial que lleva adelante la comuna.
"Todas las obras que estamos realizando son con recursos de los paranaenses. Buscamos devolver en infraestructura el aporte que realizan a través de sus tasas, y el mantenimiento de la trama vial requiere un esfuerzo permanente y una importante inversión", concluyó.
Con la reapertura prevista para este sábado, se restablecerá la circulación en un punto clave para el tránsito diario de vecinos que se trasladan entre el centro de la ciudad y los barrios del oeste y suroeste de Paraná.