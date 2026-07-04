 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Haciendo Comunidad

La Biblioteca Provincial convoca a la donación de libros para fortalecer su Fondo General

La Biblioteca Provincial de Entre Ríos, abrió una convocatoria para la donación de material bibliográfico destinada a fortalecer y actualizar el catálogo de su Fondo General, una colección abierta y de consulta permanente que reúne obras de distintos géneros y temáticas.

4 de Julio de 2026
Biblioteca Provincial de Entre Ríos
Biblioteca Provincial de Entre Ríos Foto: Elonce

La Biblioteca Provincial de Entre Ríos, abrió una convocatoria para la donación de material bibliográfico destinada a fortalecer y actualizar el catálogo de su Fondo General, una colección abierta y de consulta permanente que reúne obras de distintos géneros y temáticas.

La Biblioteca Provincial de Entre Ríos, organismo dependiente de la Secretaría de Cultura de la Provincia, abrió una convocatoria para la donación de material bibliográfico destinada a fortalecer y actualizar el catálogo de su Fondo General, una colección abierta y de consulta permanente que reúne obras de distintos géneros y temáticas.

 

La iniciativa forma parte del Programa de Incentivo a la Donación de Libros, enmarcado en el Proyecto Institucional Bianual 2026-2027 de la Biblioteca Provincial, orientado a promover la participación de la comunidad en el crecimiento y la renovación de las colecciones bibliográficas.

 

En esta oportunidad, se convoca a la donación de novelas, libros de cuentos y cómics que se encuentren en buen estado de conservación. Se priorizarán las ediciones publicadas alrededor del 2010, con el propósito de incorporar materiales contemporáneos que amplíen y diversifiquen la oferta de lectura disponible para los usuarios.

Biblioteca Provincial de Entre R&iacute;os (foto Elonce)
Biblioteca Provincial de Entre Ríos (foto Elonce)

Las personas interesadas podrán acercar los ejemplares a la sede de la Biblioteca Provincial (Alameda de la Federación 278, Paraná) o realizar una consulta previa enviando un listado del material a través de los canales institucionales de contacto.

 

Como reconocimiento a quienes colaboren con esta iniciativa, cada ejemplar incorporado de forma definitiva al acervo llevará consignado el nombre de su donante, dejando testimonio de su aporte al patrimonio bibliográfico de la institución.

 

Los interesados deben comunicarse al teléfono 343 4224308 o vía e-mail a bibliotecadelaprovincia@gmail.com

Temas:

Biblioteca Provincial de Entre Ríos
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso