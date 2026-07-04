¿Hasta cuándo seguirá el frío en Argentina?: las heladas continuarán y prevén mínimas muy bajas

Comienza a mostrar los primeros signos de debilitamiento el intenso ingreso de aire polar que dominó gran parte del país durante los últimos días. Así lo comunicó el meteorólogo Leonardo De Benedictis a Meteored. Sin embargo, según aclaró el especialista, el proceso será lento y todavía se esperan varias jornadas con temperaturas muy bajas, especialmente durante las primeras horas del día.

Las anomalías térmicas continúan siendo ampliamente negativas sobre buena parte de Argentina, reflejando un escenario que sigue siendo más frío de lo habitual para esta época del año. En varias provincias del centro y norte del país todavía persistirán valores entre 5 °C y 10°C por debajo de los promedios normales.

Si bien durante las tardes comenzará a percibirse un leve ascenso de la temperatura, las madrugadas seguirán siendo muy frías, con heladas de variada intensidad que continuarán afectando amplias zonas productivas del país.

Durante el sábado persistirá el aire muy frío sobre prácticamente toda la región central y el Litoral. Las temperaturas mínimas volverán a ubicarse cerca de 0 °C e incluso por debajo de ese valor en numerosos sectores de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, San Luis, Santa Fe y Entre Ríos.

De hecho, este sábado en Paraná y la región, el cielo se encuentra parcialmente nublado y para la jornada se prevé una mínima de 0°C mientras que la máxima ascenderá a apenas 12°C; se anuncian vientos leves del noreste. “Aunque el aire polar comienza a desplazarse lentamente hacia el Atlántico, su influencia seguirá siendo importante durante gran parte del fin de semana”, pronosticó De Benedictis. Predominarán condiciones estables, sin lluvias y con abundante aire seco.

Para este domingo en la capital entrerriana se anuncia cielo mayormente nublado con marcas térmicas que oscilarán entre los 4 y 13°C. Mientras que para el lunes se prevé cielo algo nublado a despejado con una mínima estimada en 5°C y una máxima prevista en 13.

De acuerdo con la evolución prevista por los principales modelos meteorológicos y en línea con el ECMWF, el comienzo de la próxima semana mostrará una recuperación paulatina de las temperaturas. No obstante, el invierno continuará marcando presencia y las heladas seguirán siendo un fenómeno frecuente durante varias jornadas más, especialmente sobre el centro y sur del territorio nacional.