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Sociedad Cuidados durante el invierno

Recomiendan reforzar medidas para prevenir enfermedades respiratorias y evitar intoxicaciones

El Ministerio de Salud de Entre Ríos recordó la importancia de mantener la vacunación al día, ventilar los ambientes y calefaccionar los hogares de manera segura para reducir riesgos durante la temporada invernal.

3 de Julio de 2026
Insta a reforzar las medidas de prevención.
Insta a reforzar las medidas de prevención. Foto: (GPER).

El Ministerio de Salud de Entre Ríos recordó la importancia de mantener la vacunación al día, ventilar los ambientes y calefaccionar los hogares de manera segura para reducir riesgos durante la temporada invernal.

La prevención de enfermedades respiratorias volvió a ser el eje de las recomendaciones difundidas por el Ministerio de Salud de Entre Ríos ante las bajas temperaturas. La cartera sanitaria también recordó las medidas necesarias para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono durante el invierno.

 

Las autoridades insistieron en la importancia de mantener al día las vacunas contempladas en el Calendario Nacional, especialmente en niños, personas mayores, embarazadas y pacientes con enfermedades crónicas. Además, aconsejaron lavarse las manos con frecuencia, ventilar diariamente los ambientes, cubrirse la boca al toser con el pliegue del codo, evitar compartir objetos personales y no automedicarse.

Ante síntomas como congestión, dolor de garganta o tos, recomendaron permanecer en el hogar, mantenerse hidratado y controlar la evolución del cuadro. En cambio, si aparecen fiebre persistente, dificultad para respirar, dolor en el pecho o un marcado decaimiento, se debe acudir rápidamente al centro de salud más cercano.

 

También alertan por el riesgo de monóxido de carbono

 

De cara al receso invernal, el Ministerio aconsejó evitar permanecer en espacios cerrados y con aglomeraciones para reducir la transmisión de infecciones respiratorias. También indicó que los niños con fiebre, tos o malestar general permanezcan en sus hogares hasta su recuperación.

En cuanto a la prevención de intoxicaciones por monóxido de carbono, recordaron que es fundamental ventilar las viviendas todos los días, no utilizar hornallas ni hornos para calefaccionar los ambientes, realizar controles periódicos de los artefactos con un gasista matriculado y verificar que la llama de los quemadores sea siempre de color azul.

 

Finalmente, señalaron que ante síntomas como dolor de cabeza, mareos, náuseas, vómitos o dificultad respiratoria, es necesario ventilar el ambiente, salir al aire libre y solicitar asistencia médica de inmediato.

Temas:

bajas temperaturas enfermedades respiratorias invierno Ministerio de Salud
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