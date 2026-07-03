Marcos Senesi cumplió el sueño de unos trabajadores de Concordia con una inesperada sorpresa

A horas de que la Selección Argentina juegue por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, Marcos Senesi tuvo un gesto inédito. El defensor sorprendió a un grupo de trabajadores de una empresa de mensajería de Concordia con el regalo de un televisor para que puedan seguir los partidos.

La iniciativa se concretó luego de que los cadetes difundieran un video en redes sociales con el objetivo de captar la atención del futbolista entrerriano. En aquella publicación, los jóvenes plantearon el deseo de recibir un saludo del defensor y alcanzar los 2.000 seguidores en su cuenta.

El desafío no llegó a cumplirse por completo y, con el paso de los días, los trabajadores entendieron que la campaña había quedado solo como una ilusión. Sin embargo, recibieron una inesperada sorpresa en su lugar de trabajo.

Según relataron en sus redes, una inmobiliaria local les entregó un televisor que había sido enviado por Marcos Senesi. El obsequio les permitirá compartir los encuentros de la Selección Argentina durante sus jornadas laborales.

El mensaje de agradecimiento de los trabajadores

“Pensamos que aquella propuesta había quedado simplemente en una ilusión, pero la vida nos tenía preparada una hermosa sorpresa”, escribieron los cadetes al mostrar el regalo que recibieron.

Los jóvenes destacaron que el gesto excedió el valor material del televisor. “Valoramos enormemente el tiempo, la atención y la humildad de haber pensado en nosotros”, expresaron en el mensaje difundido luego de la entrega.

También remarcaron que el artefacto les dará la posibilidad de seguir los partidos de la Albiceleste mientras trabajan. “Podremos disfrutar de los partidos, compartir momentos en equipo y seguir alentando a nuestra querida Selección Argentina”, señalaron.

El regalo fue gestionado a través de Palma Inmobiliaria, según contaron los trabajadores. La empresa local fue la encargada de acercar la televisión al grupo, que compartió el momento en redes sociales y agradeció la iniciativa.

La respuesta de Marcos Senesi

Marcos Senesi respondió a la publicación de los cadetes y confirmó que había sido parte de la sorpresa. “Espero les haya gustado el regalo que les envié”, escribió el defensor concordiense junto a un mensaje en tono de broma.

El futbolista también dejó un comentario dirigido al responsable del grupo de trabajadores: “Ahora que el jefe se pague el asado para mañana”, publicó, acompañado por emojis y referencias a la previa de un nuevo partido de la Selección.

El gesto tuvo rápida repercusión entre usuarios de Concordia, que destacaron la cercanía de Marcos Senesi con jóvenes de su ciudad. El defensor, surgido en el Club Salto Grande, fue convocado por Lionel Scaloni para integrar el plantel argentino en el Mundial 2026.