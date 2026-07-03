Argentina-Cabo Verde: convocan a vivir el Mundial en pantalla gigante en Paraná

La pasión por la Selección Argentina volverá a reunir a los hinchas este viernes en Paraná. Con motivo del encuentro frente a Cabo Verde, correspondiente a los 16avos de final del Mundial 2026, invitan a vivir el partido en La Esquina de la Selección, el espacio preparado por el shopping La Paz para seguir cada presentación de la Albiceleste.

El encuentro comenzará a las 19, pero la convocatoria arrancará mucho antes. Desde las 14 estarán habilitados los food trucks, para que quienes asistan puedan almorzar, compartir la previa y asegurarse un lugar antes del inicio del partido.

Una propuesta para vivir el Mundial en comunidad

La clásica esquina de Chile y Bavio volverá a convertirse en un punto de encuentro para los fanáticos del fútbol, con pantalla gigante y un ambiente pensado para acompañar a la Selección en una nueva instancia decisiva del certamen.

Desde la organización destacaron la invitación a disfrutar del evento en familia y con amigos, alentando todos juntos a la Scaloneta en busca del pase a los octavos de final.

El partido entre Argentina y Cabo Verde promete convocar a una importante cantidad de hinchas, que tendrán la posibilidad de seguir las alternativas del encuentro en un espacio especialmente acondicionado para vivir la emoción del Mundial.