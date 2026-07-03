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Argentina-Cabo Verde: convocan a vivir el Mundial en pantalla gigante en Paraná

El partido entre Argentina y Cabo Verde, por los 16avos de final del Mundial, podrá seguirse este viernes desde las 19 en pantalla gigante en Paraná. Habrá food trucks desde las 14 para disfrutar de la previa.

3 de Julio de 2026
La Esquina de la Selección
La Esquina de la Selección

El partido entre Argentina y Cabo Verde, por los 16avos de final del Mundial, podrá seguirse este viernes desde las 19 en pantalla gigante en Paraná. Habrá food trucks desde las 14 para disfrutar de la previa.

La pasión por la Selección Argentina volverá a reunir a los hinchas este viernes en Paraná. Con motivo del encuentro frente a Cabo Verde, correspondiente a los 16avos de final del Mundial 2026, invitan a vivir el partido en La Esquina de la Selección, el espacio preparado por el shopping La Paz para seguir cada presentación de la Albiceleste.

 

El encuentro comenzará a las 19, pero la convocatoria arrancará mucho antes. Desde las 14 estarán habilitados los food trucks, para que quienes asistan puedan almorzar, compartir la previa y asegurarse un lugar antes del inicio del partido.

Una propuesta para vivir el Mundial en comunidad

La clásica esquina de Chile y Bavio volverá a convertirse en un punto de encuentro para los fanáticos del fútbol, con pantalla gigante y un ambiente pensado para acompañar a la Selección en una nueva instancia decisiva del certamen.

 

Desde la organización destacaron la invitación a disfrutar del evento en familia y con amigos, alentando todos juntos a la Scaloneta en busca del pase a los octavos de final.

 

El partido entre Argentina y Cabo Verde promete convocar a una importante cantidad de hinchas, que tendrán la posibilidad de seguir las alternativas del encuentro en un espacio especialmente acondicionado para vivir la emoción del Mundial.

Temas:

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