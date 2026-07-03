Discutió con su cuñada y le quitó la vida con un disparo de una escopeta frente a una de las hijas

Un hombre fue detenido acusado de matar a su cuñada de un disparo con una escopeta luego de una discusión familiar en la localidad de Kilómetro 88, departamento Loreto, en Santiago del Estero. La víctima fue identificada como Patricia Ibáñez, de 43 años.

El hecho ocurrió durante la mañana del jueves en una vivienda situada sobre la Ruta Provincial 6, en la zona comprendida entre Loreto y Laprida. De acuerdo con la reconstrucción inicial, la mujer se encontraba en el patio de su casa cuando mantuvo un cruce con su cuñado, identificado como Mario Torrez.

Según la hipótesis que investiga la Justicia, la discusión escaló y el hombre habría tomado una escopeta para efectuar un disparo a corta distancia. El ataque dejó gravemente herida a Ibáñez, quien logró llegar hasta el interior de la vivienda en busca de ayuda.

La mujer se desplomó frente a una de sus hijas, de 27 años, que había escuchado la detonación y pidió asistencia. Cuando llegó el personal médico, constató que la víctima ya no presentaba signos vitales.

Escapó con el arma y se internó en una zona montuosa

Tras el ataque, el acusado se dio a la fuga con el arma que habría sido utilizada. De acuerdo con las primeras actuaciones, se internó en una zona de monte cercana a la vivienda donde ocurrió el crimen.

A partir de la denuncia, la Policía desplegó un operativo de búsqueda en el sector. En las tareas participaron efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 27 de Loreto y personal de otras dependencias, que realizaron rastrillajes durante varias horas.

El hombre fue localizado más tarde en una casa de la zona y quedó detenido sin oponer resistencia, según la información difundida sobre el procedimiento. La captura puso fin a la búsqueda iniciada luego de que escapara tras la discusión con su cuñada.

Durante el operativo, los efectivos secuestraron una escopeta que será sometida a peritajes. El arma será incorporada como elemento de prueba para establecer si fue la utilizada en el ataque contra Ibáñez.

Autopsia, peritajes y testimonios en la causa

La fiscalía interviniente ordenó la autopsia del cuerpo de la mujer y la realización de distintas medidas para reconstruir la secuencia del hecho. Entre las pruebas que se buscan incorporar figuran los testimonios de familiares y vecinos, además de los resultados de las pericias sobre el arma secuestrada.

La investigación deberá determinar qué ocurrió durante la discusión previa al disparo y definir la situación procesal del detenido. Por el momento, el hombre permanece a disposición de la Justicia acusado por el crimen de su cuñada.