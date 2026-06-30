Bombera fue asesinada por su pareja que luego se quitó la vida

Una mujer de 43 años fue asesinada por su pareja que se quitó la vida tras el hecho. Un hijo de 21 años fue quien halló los cuerpos en la vivienda.
Una integrante del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Colonia Dora, en Santiago del Estero fue encontrada muerta en el patio de su vivienda, en un hecho que la Justicia investiga como un presunto femicidio seguido de suicidio.
Junto a la bombera también fue hallado el cuerpo de su pareja, quien, según los primeros indicios de la investigación, se habría quitado la vida tras atacar a la mujer. El hallazgo fue realizado por el hijo de ambos y la causa continúa bajo investigación para determinar las circunstancias del hecho.
El hecho ocurrió en una zona rural del barrio Juventud.
Las víctimas fueron identificadas como Edith Eugenia Pérez y Omar Rafael González, ambos de 43 años. El hallazgo se produjo cuando Brian, el hijo de ambos, de 21 años, regresó a la vivienda y encontró los cuerpos en el patio. De inmediato, un vecino alertó a la Policía para informar sobre la dramática escena.
De acuerdo a las primeras informaciones que trascendieron de parte de la investigación, y a la espera de los resultados de las pericias forenses, Edith Eugenia Pérez presentaba heridas visibles en la zona abdominal compatibles con un arma blanca. Además, los investigadores constataron una importante pérdida de sangre en la región del cuello y la cabeza.
En tanto, González fue encontrado sin vida con signos que, de manera preliminar, son compatibles con una autodeterminación.
Tras el hallazgo, se desplegó un operativo en la vivienda para preservar la escena y avanzar con la investigación. La causa quedó a cargo de la fiscal de turno, Florencia Garzón, quien llevó adelante las tareas junto con la coordinadora de fiscales de Añatuya, María Emilia Ganen.
Por disposición del Ministerio Público Fiscal, personal de Criminalística realizó las pericias técnicas en el lugar, mientras que efectivos de la División Homicidios y Delitos Complejos hizo las entrevistas y el relevamiento de información para reconstruir lo sucedido.
Los cuerpos fueron trasladados por la Unidad Morguera para la realización de las autopsias, cuyos resultados permitirán establecer con precisión científica la mecánica y las causas de las dos muertes.