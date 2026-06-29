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Videos: un extraño fenómeno luminoso sorprendió a vecinos en el cielo entrerriano

El resplandor fue observado este lunes por la noche desde Concepción del Uruguay y también habría sido registrado en distintos puntos de Uruguay.

29 de Junio de 2026
Compartieron videos en redes sociales.
Compartieron videos en redes sociales. Foto: Captura.

REDACCIÓN ELONCE

El resplandor fue observado este lunes por la noche desde Concepción del Uruguay y también habría sido registrado en distintos puntos de Uruguay.

Un extraño fenómeno luminoso llamó la atención de vecinos de Concepción del Uruguay durante la noche de este lunes. Minutos antes de las 19:45, varias personas observaron una intensa luz que atravesó el cielo de norte a sur y compartieron imágenes y videos en redes sociales.

 

Según relataron al sitio 03442, el fenómeno fue visible durante algunos segundos y generó sorpresa entre quienes alcanzaron a observarlo. "Parecía una bola de fuego. Me asusté cuando salí al patio y la vi. Iba en dirección al sur", contó una vecina del barrio San Isidro.

 

También fue registrado en Uruguay

 

En redes sociales comenzaron a difundirse videos que indicarían que el mismo fenómeno también fue observado desde distintos puntos de Uruguay, entre ellos la ciudad de Salto.

En una de las grabaciones se escucha a una persona decir: "Un meteorito allá". Sin embargo, hasta el momento no existe ninguna confirmación oficial sobre la naturaleza del fenómeno observado.

 

Las imágenes muestran un objeto o resplandor de gran intensidad desplazándose por el cielo durante unos instantes.

Temas:

fenómeno extraño Concepción de Uruguay Salto Uruguay cielo Meteorito
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