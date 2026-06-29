Las recomendaciones para argentinos que viajan a los 16avos del Mundial

REDACCIÓN ELONCE
Viajar al Mundial 2026 se convirtió en el deseo de miles de argentinos tras la clasificación de la Selección a los 16avos de final. Desde una agencia de viajes explicaron cuánto cuesta asistir al partido en Miami, cuáles son las opciones disponibles y por qué la Visa sigue siendo un obstáculo.
Viajar al Mundial 2026 es una posibilidad que cada vez más argentinos analizan luego del avance de la Selección Argentina a los 16avos de final. Sin embargo, el entusiasmo de los hinchas se enfrenta a un requisito que continúa siendo determinante: contar con la Visa para ingresar a Estados Unidos. Así lo explicó Lucía López Osuna, encargada de ventas, durante una entrevista en el programa GPS, que se emite por Elonce.
“Hay muchas consultas y cada vez que Argentina gana un partido, nos levantamos con siete consultas más. Es increíble, pero Estados Unidos no es tan amigable con la improvisación. No podes levantarte a la mañana y decir ‘¡qué ganas de ir a Estados Unidos!’ porque implica tener una Visa. Esa es la traba de muchos hinchas argentinos que se están quedando con un poco de ganas de ir al partido. Los que ya la tienen, lo aprovechan porque los vuelos están a mil dólares”, sostuvo.
La especialista indicó que el interés crece después de cada victoria del seleccionado nacional y que muchos viajeros consultan por alternativas de último momento para llegar a Miami, donde Argentina enfrentará a Cabo Verde.
Cuánto cuesta viajar para ver a la Selección
Respecto de los pasajes, López Osuna explicó que todavía existen opciones relativamente accesibles para quienes estén dispuestos a realizar escalas.
“Hay muchos vuelos con escala que salen entre 900 y 100 dólares. Los vuelos directos sí subieron bastante y hoy están en 3000 y 4000 dólares”, detalló.
También señaló que muchos hinchas ya comenzaron a pensar en una eventual clasificación a las siguientes instancias del torneo. “Ya te sube mucho el precio. La expectativa está un poco complicada porque ir a Miami y vovler a New York ya te sale 5.000 dólares”, expresó al referirse a la posibilidad de asistir a una hipotética final. Además, comentó que la entrada para el encuentro del viernes ya alcanza los 4.000 dólares.
En ese sentido, aseguró que organizar el viaje de manera independiente puede representar un ahorro importante para quienes tengan disponibilidad para planificar cada detalle.
La Visa, el principal obstáculo
“Si fuera pasajera, me armaría el vuelo, buscaría un hotel o un departamento que hay miles. También iría por armarme lo propio”, afirmó al comparar esa modalidad con los paquetes turísticos tradicionales.
Según explicó, “los paquetes de viaje están disponibles, pero generalmente son en hoteles de grandes cadenas hoteleras, donde la tarifa sube a 10 mil dólares”, por lo que recomendó evaluar alternativas de alojamiento para reducir costos.
Por otra parte, recordó que obtener la Visa estadounidense continúa siendo el mayor condicionante para quienes deciden viajar. “El trámite exprés es para el pasaporte, pero la Visa requiere otros pasos. Uno de esos es el turno con el Consulado de la Embajada de Estados Unidos en Argentina, donde te toman los datos biométricos y te hacen una encuesta para saber si podes entrar. Eso lleva tiempo, aproximadamente en dos meses”. Aclaró además que ese procedimiento sigue siendo presencial.
Requisitos y dificultades para viajar
La encargada de ventas indicó que el proceso administrativo continúa siendo complejo para muchos argentinos.
“Siguen existiendo las trabas en cuanto a que los formularios no son nada simples de completar. Tenes que tener un trabajo en blanco, exponer tu recibo de sueldo, es difícil sobre todo con la realidad de Argentina”, puntualizó.
Finalmente, también descartó la posibilidad de utilizar otros destinos como alternativa para abaratar costos. “México no es un lugar donde podes sacar un boleto económico de hoy para mañana. Es más caro México que Estados Unidos”, cerró.