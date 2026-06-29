Quiso entrar a robar a una casa, quedó atrapado en una reja y tuvieron que rescatarlo

Un hombre intentó ingresar a una vivienda durante la madrugada, pero quedó colgado boca abajo en el portón de ingreso. Bomberos y policías debieron intervenir para liberarlo y luego quedó a disposición de la Justicia.
Un ladrón que intentó ingresar a robar a una vivienda quedó atrapado en la reja del portón de entrada y debió ser rescatado por bomberos durante la madrugada de este lunes. El insólito episodio ocurrió en una casa del barrio Las Avenidas, en Mar del Plata, y movilizó a efectivos policiales, personal de emergencias y vecinos de la zona.
El hecho ocurrió en una vivienda ubicada sobre Hernandarias al 5300, donde el sospechoso quedó colgado boca abajo, con las piernas enganchadas entre los hierros que sobresalen del portón de ingreso, sin posibilidad de liberarse por sus propios medios.
Una cámara de seguridad registró toda la secuencia. En las imágenes se observó al hombre inmovilizado, con el rostro ensangrentado asomando entre los barrotes de la puerta metálica mientras permanecía atrapado.
El operativo para liberarlo
La situación fue advertida por vecinos y personas que transitaban por el lugar, quienes dieron aviso al 911. Minutos después arribaron dotaciones de bomberos, efectivos policiales y una ambulancia.
Los rescatistas trabajaron para retirar al hombre de la estructura metálica sin agravar las lesiones que presentaba. Una vez liberado, recibió asistencia médica en el lugar.
Posteriormente, el sospechoso quedó a disposición de la Justicia, mientras se iniciaron las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del intento de robo.
De acuerdo con medios locales, vecinos del barrio Las Avenidas manifestaron su preocupación por el incremento de hechos delictivos registrados en la zona durante los últimos meses.
Entre los episodios denunciados mencionaron robos bajo la modalidad de motochorros en paradas de colectivos e intentos de entraderas, lo que motivó reiterados reclamos por mayores medidas de prevención.