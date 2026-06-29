Camionero circula con 2,70 gramos de alcohol en sangre y agredió a la policía en un control

Un camionero fue detenido en la ciudad de Bell Ville, provincia de Córdoba, tras protagonizar una secuencia de alto riesgo en la vía pública.

El incidente ocurrió en las últimas horas, cuando efectivos de la Policía Caminera interceptaron al conductor que circulaba realizando maniobras peligrosas a bordo de un camión.

Al advertir la conducta temeraria del vehículo, los agentes procedieron a detener la marcha para realizar un control de rutina. La situación se tornó tensa cuando el conductor mostró signos evidentes de estar bajo los efectos de una sustancia.

Fue sometido a un test de alcoholemia, cuyo resultado arrojó 2,70 gramos de alcohol en sangre, un valor que excede ampliamente el límite legal permitido para la conducción de vehículos pesados.

La reacción del conductor ante la intervención policial fue violenta y desafiante. De acuerdo con la información proporcionada por la Policía Caminera, el hombre agredió a uno de los efectivos y se resistió activamente al procedimiento, lo que obligó a los agentes a reducirlo.

Durante el operativo, los uniformados procedieron al secuestro del camión, en cuyo interior hallaron bebidas alcohólicas, un arma blanca y otros elementos que quedaron a disposición de la investigación.

El episodio tuvo lugar en una zona transitada de Bell Ville, donde la circulación de camiones es habitual debido a la actividad productiva regional. La intervención de la Policía Caminera se produjo tras recibir alertas sobre la conducción errática del vehículo, lo que motivó un despliegue preventivo para evitar posibles accidentes o daños a terceros.

El conductor deberá enfrentar cargos por conducción peligrosa, resistencia a la autoridad y agresión a personal policial. (El Doce)