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AGMER realizará un nuevo paro esta semana con movilización

El gremio docente realizará este miércoles un nuevo paro y convocó a una movilización en la ciudad de Paraná. Reclaman "condiciones salariales dignas" y rechazan la reforma previsional.

29 de Junio de 2026
Nuevo paro de AGMER
Nuevo paro de AGMER

El gremio docente realizará este miércoles un nuevo paro y convocó a una movilización en la ciudad de Paraná. Reclaman "condiciones salariales dignas" y rechazan la reforma previsional.

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) convocó a un nuevo paro para esta semana, con movilización en la capital entrerriana.

 

Según indicaron desde el gremio docente, la medida de fuerza será este miércoles 1° de julio “en reclamo por condiciones salariales dignas y manifestando, como lo hacemos hace más de un mes, por el no a la reforma previsional”.

 

“El próximo miércoles los docentes de los diecisiete departamentos de la provincia paramos y nos movilizaremos a Paraná para manifestarnos por la urgente apertura de la discusión salarial y para seguir dejando en claro en las calles el NO rotundo al intento de reforma de nuestro sistema previsional”, expresaron desde el AGMER en el marco de la convocatoria.

 

La semana pasada, los docentes nucleados en este gremio realizaron un paro, al que sumó AMET.

Temas:

Agmer Paro paro docente movilización
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