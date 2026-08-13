Jubilados de ANSES: quiénes cobran esta semana y cómo continúa el pago tras el feriado

Los titulares del sistema previsional argentino ya pueden consultar el día exacto de cobro correspondiente al mes de agosto de 2026. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) difundió la grilla oficial de depósitos para jubilados ordenada según el último número del Documento Nacional de Identidad (DNI).

En el octavo mes del año, las jubilaciones y pensiones absorben un reajuste del 1,89%, en concordancia con la inflación registrada por el INDEC durante junio (1,9%), computada con dos decimales para definir la actualización exacta.

Cuánto cobran los jubilados en agosto de 2026

La actualización modifica los valores de la jubilación mínima, la jubilación máxima, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones No Contributivas (PNC).

A continuación, se detallan los montos a percibir según cada categoría, incluyendo el bono previsional de $70.000:

Jubilación mínima: $419.775,92 más bono de $70.000: $489.775,92

Jubilación máxima: $2.824.694,50

PUAM: $335.820,74 y bono de $70.000: $405.820,74

PNC (Invalidez y Vejez): $293.843,14 y bono de $70.000: $363.843,14

Alcance del bono previsional de agosto

El bono extraordinario de $70.000 se acredita directamente junto a los haberes mensuales en la misma cuenta bancaria, sin requerir trámites previos:

Beneficiarios principales: está destinado principalmente a quienes perciben el haber mínimo, a los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y a los beneficiarios de la PUAM.

Cobro proporcional: para los beneficiarios que cobran un haber contributivo superior al mínimo, el bono se otorga de forma proporcional hasta completar el tope garantizado de $489.775,92.

Calendario completo de fechas de pago de agosto 2026

Las acreditaciones de ANSES se efectúan de forma escalonada según la prestación y el número final del DNI:

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: 10 de agosto

DNI terminados en 2 y 3: 11 de agosto

DNI terminados en 4 y 5: 12 de agosto

DNI terminados en 6 y 7: 13 de agosto

DNI terminados en 8 y 9: 14 de agosto

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

DNI terminado en 0: 10 de agosto

DNI terminado en 1: 11 de agosto

DNI terminado en 2: 12 de agosto

DNI terminado en 3: 13 de agosto

DNI terminado en 4: 14 de agosto

Lunes 17 de agosto: Feriado Nacional (sin actividad bancaria).

DNI terminado en 5: 18 de agosto

DNI terminado en 6: 19 de agosto

DNI terminado en 7: 20 de agosto

DNI terminado en 8: 21 de agosto

DNI terminado en 9: 24 de agosto

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo