Jubilados de ANSES: quiénes cobran esta semana y cómo continúa el pago tras el feriado

La ANSES difundió el esquema completo de acreditaciones para el sector pasivo con una modificación por el feriado del próximo lunes. Las acreditaciones se efectúan de forma escalonada según la prestación y el número final del DNI.
Los titulares del sistema previsional argentino ya pueden consultar el día exacto de cobro correspondiente al mes de agosto de 2026. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) difundió la grilla oficial de depósitos para jubilados ordenada según el último número del Documento Nacional de Identidad (DNI).
En el octavo mes del año, las jubilaciones y pensiones absorben un reajuste del 1,89%, en concordancia con la inflación registrada por el INDEC durante junio (1,9%), computada con dos decimales para definir la actualización exacta.
Cuánto cobran los jubilados en agosto de 2026
La actualización modifica los valores de la jubilación mínima, la jubilación máxima, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones No Contributivas (PNC).
A continuación, se detallan los montos a percibir según cada categoría, incluyendo el bono previsional de $70.000:
- Jubilación mínima: $419.775,92 más bono de $70.000: $489.775,92
- Jubilación máxima: $2.824.694,50
- PUAM: $335.820,74 y bono de $70.000: $405.820,74
- PNC (Invalidez y Vejez): $293.843,14 y bono de $70.000: $363.843,14
Alcance del bono previsional de agosto
El bono extraordinario de $70.000 se acredita directamente junto a los haberes mensuales en la misma cuenta bancaria, sin requerir trámites previos:
Beneficiarios principales: está destinado principalmente a quienes perciben el haber mínimo, a los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y a los beneficiarios de la PUAM.
Cobro proporcional: para los beneficiarios que cobran un haber contributivo superior al mínimo, el bono se otorga de forma proporcional hasta completar el tope garantizado de $489.775,92.
Calendario completo de fechas de pago de agosto 2026
Las acreditaciones de ANSES se efectúan de forma escalonada según la prestación y el número final del DNI:
Pensiones No Contributivas (PNC)
- DNI terminados en 0 y 1: 10 de agosto
- DNI terminados en 2 y 3: 11 de agosto
- DNI terminados en 4 y 5: 12 de agosto
- DNI terminados en 6 y 7: 13 de agosto
- DNI terminados en 8 y 9: 14 de agosto
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
- DNI terminado en 0: 10 de agosto
- DNI terminado en 1: 11 de agosto
- DNI terminado en 2: 12 de agosto
- DNI terminado en 3: 13 de agosto
- DNI terminado en 4: 14 de agosto
- Lunes 17 de agosto: Feriado Nacional (sin actividad bancaria).
- DNI terminado en 5: 18 de agosto
- DNI terminado en 6: 19 de agosto
- DNI terminado en 7: 20 de agosto
- DNI terminado en 8: 21 de agosto
- DNI terminado en 9: 24 de agosto
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 25 de agosto
- DNI terminados en 2 y 3: 26 de agosto
- DNI terminados en 4 y 5: 27 de agosto
- DNI terminados en 6 y 7: 28 de agosto
- DNI terminados en 8 y 9: 31 de agosto