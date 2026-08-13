Robó $2,5 millones de una pinturería y enterró el dinero en el patio de una casa

La Policía de Corrientes recuperó cerca de $2,5 millones sustraídos de una pinturería. Los billetes estaban dentro de una bolsa enterrada. Un hombre de 43 años fue detenido y se constató que tenía un pedido de captura de la Justicia porteña.
La Policía de Corrientes recuperó cerca de 2,5 millones de pesos que habían sido robados de una pinturería y encontró el dinero enterrado en el patio de una vivienda. Por el hecho fue detenido un hombre de 43 años, identificado mediante el análisis de cámaras de seguridad.
El robo ocurrió durante la madrugada del lunes en un comercio dedicado a la venta de pinturas, ubicado en la intersección de las calles Sarmiento y 25 de Mayo, en Esquina. Según la información conocida, el delincuente habría ingresado alrededor de las 3 después de vulnerar la puerta principal del establecimiento.
Una vez dentro del local, se dirigió hasta el sector donde se encontraba guardada la recaudación correspondiente a varios días y se apoderó de una suma estimada en 2,5 millones de pesos.
Las cámaras permitieron identificar al sospechoso
Los responsables del establecimiento advirtieron una apertura irregular de la puerta y, al concurrir al comercio, comprobaron el faltante del dinero. Las primeras verificaciones indicaron además que el sistema de alarma habría sido desactivado antes del ingreso.
La denuncia fue presentada ante la Comisaría Primera de Esquina y los investigadores comenzaron inmediatamente con el relevamiento de cámaras de seguridad ubicadas en diferentes sectores.
El análisis de las imágenes permitió avanzar sobre la identidad de un sospechoso. Con intervención de la Unidad Fiscal y una orden judicial, los policías allanaron posteriormente una vivienda de la localidad.
Durante el procedimiento fue localizado un hombre de 43 años, señalado como presunto autor del robo. Además, los investigadores establecieron que sobre el sospechoso pesaba un pedido de captura emitido por un juzgado de la Ciudad de Buenos Aires.
El dinero estaba enterrado en una bolsa
Uno de los principales hallazgos se produjo cuando los efectivos revisaron el patio de la propiedad. Allí detectaron un sector donde finalmente realizaron una excavación.
Debajo de la tierra encontraron una bolsa de plástico que contenía varios fajos de billetes, correspondientes a una suma cercana a la denunciada como sustraída de la pinturería.
De esta manera, la Policía logró recuperar gran parte del dinero pocas horas después de iniciada la investigación. Durante el allanamiento también fue secuestrada una computadora portátil, que quedó incorporada a la causa.
El detenido, el efectivo recuperado y los demás elementos secuestrados fueron trasladados a la dependencia policial y quedaron a disposición del Ministerio Público Fiscal, mientras continuaron las actuaciones para determinar todas las circunstancias del hecho.