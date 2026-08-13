El ganador del Quini 6 de Viale cobró los $1.000 millones: la racha de grandes premios en Entre Ríos

El ganador del Quini 6 de Viale cobró el premio de $1.000 millones que había obtenido el pasado 26 de julio en la modalidad Revancha y puso fin a una de las incógnitas que se habían instalado en la ciudad desde que se conoció la apuesta favorecida. El ticket había sido vendido por la agencia “El Garage”, propiedad de Elbio Pérez.

Desde el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS) confirmaron a Elonce que el cobro se produjo después de días de expectativa por conocer si el afortunado apostador se presentaría ante el organismo provincial. Su identidad, como ocurre habitualmente con los grandes ganadores, se mantuvo bajo reserva.

El premio de Viale se sumó a una particular racha de apuestas favorecidas en Entre Ríos durante los últimos meses. Paraná y Concordia también registraron importantes premios del Quini 6, algunos de los cuales ya fueron cobrados y otros permanecen a la espera de sus dueños.

La revolución que provocó el premio en Viale

La noticia había generado una verdadera revolución en Viale. La agencia que comercializó la boleta ganadora de la Revancha se convirtió rápidamente en el centro de las miradas y recibió una catarata de llamados.

“Estamos con una alegría enorme y sorprendido por la cantidad de gente que está llamando continuamente y felicitando. Estamos muy, pero muy contentos”, había expresado Elbio Pérez a Elonce tras conocerse el resultado.

El agenciero ni siquiera se encontraba en la localidad cuando se realizó el sorteo. Había viajado a Santa Fe para visitar a su hija y fue su hermano quien le comunicó que la fortuna había pasado por su negocio.

El recuerdo de su padre y una agencia con historia

La alegría tuvo además un componente emotivo para la familia Pérez. El premio hizo recordar al padre del titular de la agencia, quien había trabajado durante años en el negocio y tenía una particular ilusión.

“Mi viejo siempre escuchaba el sorteo del Quini y decía que algún día iba a salir en Viale y en nuestra agencia. Él ya falleció, pero siempre tenía esa ilusión”, contó Pérez.

Durante los primeros días, la gran incógnita había sido la identidad del ganador. El agenciero explicó entonces que por el comercio circulaban numerosos clientes y viajeros, por lo que no podía determinar quién había realizado la apuesta.

“Entra muchísima gente de afuera, muchos viajantes. Además, no es una jugada fija, porque si hubiera sido un cliente habitual yo sabría quién es. Hay muchísimos rumores pero no se sabe todavía”, había señalado.

La agencia también recibió el porcentaje correspondiente por haber comercializado el ticket ganador. Pérez anticipó que ese dinero sería destinado a la refacción de un nuevo local, ya que después de 34 años debían abandonar el inmueble donde funcionaba el comercio.

Concordia espera a otro ganador millonario

Mientras el premio de Viale ya fue cobrado, en Concordia continúa la expectativa por otro importante ganador. Una apuesta realizada en la agencia Nº 981, ubicada en Diamante 1718, obtuvo 68.181,82 dólares en el sorteo especial realizado por el 38º aniversario del Quini 6.

El sorteo aniversario puso en juego un pozo extraordinario equivalente a tres millones de dólares bajo la modalidad “Sale o Sale”. Hubo 44 apuestas ganadoras que se repartieron el monto y una de ellas fue confeccionada en Entre Ríos.

Marisol Miranda, titular de la agencia concordiense, había confirmado a Elonce que desconocía quién era el ganador.

La Lotería de Santa Fe había establecido que el premio sería abonado en pesos tomando la cotización oficial del Banco Nación del viernes 7 de agosto. Con un dólar billete de $1.520, el premio representa $103.636.366,40 libres de impuestos, que esperan por su dueño.

Otro premio del Siempre Sale en Paraná

Paraná también quedó incluida en la seguidilla de apuestas ganadoras. Un apostador obtuvo $22.785.000 en la modalidad Siempre Sale luego de acertar seis números con un ticket confeccionado en la agencia Nº 974 “Lingotes”, ubicada dentro de un hipermercado de calle Pirán.

Los números favorecidos fueron 00, 01, 09, 22, 27 y 29. En aquella oportunidad hubo 22 ganadores, que recibieron $22.785.000 cada uno.

Inicialmente, el apostador tampoco había aparecido. “La verdad que estamos contentos, ya que estábamos esperando un premio de estas dimensiones. Esperamos que venga el ganador, todavía no se ha presentado”, había manifestado a Elonce Marcelo Rodríguez Zanin, responsable de la agencia.

Finalmente, el ganador se presentó y el premio ya fue cobrado, por lo que se sumó a la lista de entrerrianos que hicieron efectivo el dinero obtenido en el Quini 6.

El histórico premio de más de $5.400 millones

El antecedente más impactante de esta racha se produjo también en Paraná. El pasado 15 de julio, IAFAS confirmó a Elonce que el ganador de un pozo superior a los $5.400 millones había completado el trámite y cobrado el premio.

La apuesta había sido realizada en la Agencia Nº 11, ubicada en Casiano Calderón 1087, en barrio San Agustín. Un único apostador acertó los seis números y obtuvo exactamente $5.450.960.890,80, convirtiéndose en protagonista de uno de los mayores premios entregados por el Quini 6 en Entre Ríos.

Sin embargo, el ganador no recibió la totalidad de esa suma debido a las retenciones impositivas que se aplican sobre este tipo de premios. La legislación establece una retención del 31% sobre el 90% del monto, equivalente aproximadamente al 28% del total.

El descuento se estimó en unos $1.526 millones, por lo que el apostador terminó percibiendo alrededor de $3.925 millones.

Entre Ríos, protagonista de los últimos sorteos

De esta manera, en pocas semanas Entre Ríos acumuló premios del Quini 6 por varios miles de millones de pesos, con apuestas ganadoras registradas en Paraná, Viale y Concordia.

El cobro de los $1.000 millones de la Revancha de Viale cerró ahora una de las historias que mayor expectativa había provocado por el monto del premio y por el misterio alrededor de su propietario.

Mientras tanto, la atención permanece puesta en Concordia, donde todavía se aguarda que el dueño del ticket favorecido en el sorteo aniversario se presente para completar el trámite y recibir los más de $103 millones que le corresponden. Elonce.com