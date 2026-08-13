Airaldi tendrá hoy su veredicto: Fiscalía pidió una condena de 14 años de prisión

El juicio contra Leonardo Airaldi y otras ocho personas acusadas de integrar una organización dedicada al narcotráfico llegará este jueves a una instancia decisiva. El Tribunal Oral Federal de Paraná escuchará desde las 11 las últimas palabras de los procesados y prevé comunicar el veredicto alrededor de las 13.

Las últimas palabras no constituyen una nueva declaración ni una instancia para incorporar pruebas. Se trata de la oportunidad final que tendrán los acusados para dirigirse al tribunal antes de que las juezas Noemí Marta Berros y Mariela Rojas, junto al juez José María Escobar Cello, comiencen a deliberar.

La resolución podría anunciarse inmediatamente después de esa instancia o tras una breve pausa según conoció Elonce. En esta jornada se conocerá si los imputados son declarados culpables o absueltos y, en caso de existir condenas, las penas impuestas por el tribunal.

La Fiscalía pidió 14 años de prisión para Airaldi

El Ministerio Público Fiscal solicitó una condena de 14 años de prisión para Airaldi, productor rural y expresidente de la Sociedad Rural de Diamante. Lo acusó de organizar y financiar maniobras de tráfico de estupefacientes desarrolladas entre junio de 2019 y marzo de 2024 en Paraná, Diamante y otras localidades de la región.

La acusación fue sostenida por el fiscal general José Ignacio Candioti, el auxiliar fiscal Juan Podhainy y el fiscal coadyuvante de la Procuraduría de Narcocriminalidad, Martín Uriona. Durante su alegato, afirmaron que las pruebas permitieron reconstruir el funcionamiento de una organización integrada por varias personas y dirigida por el principal imputado.

Fiscales de la causa.

Según la hipótesis fiscal, algunas operaciones se desarrollaban desde campos vinculados al acusado. Allí habría funcionado una pista clandestina utilizada para recibir avionetas con cocaína, mientras que desde sectores ubicados junto al río partían embarcaciones destinadas al traslado y la distribución de la droga.

Una estancia y casi 30 kilos de cocaína

Entre los hechos analizados durante el debate se encuentra el secuestro de 29,5 kilos de cocaína realizado en 2022 dentro de una vivienda de Puerto Gaboto, en Santa Fe. Para la Fiscalía, ese episodio permitió comprobar el funcionamiento sostenido de la estructura investigada.

Los representantes del Ministerio Público también solicitaron el decomiso de la estancia El Mirador. Consideraron que el predio habría sido utilizado como instrumento para cometer los delitos debido a su extensión, su ubicación sobre la costa y las dificultades existentes para acceder al lugar.

Otro elemento valorado fueron las intervenciones telefónicas y los mensajes extraídos de dispositivos secuestrados. La acusación sostuvo que los involucrados utilizaban expresiones como “maples”, “novillitos”, “lomos” y “huevos” para referirse de manera encubierta a sustancias y operaciones ilícitas.

También se conocerá el veredicto para otros ocho acusados

La Fiscalía pidió penas de entre tres y siete años para las otras ocho personas juzgadas. Los requerimientos alcanzaron a Juan Andrés Erbes, Sebastián Agustín Armocida, Roberto Fabián Coronel, Joel Schonfeld, María Soledad Touzet, Walter Olivero, Cristian Sánchez y Marino Martínez.

El debate comenzó el 3 de marzo y se extendió durante trece audiencias, en las que declararon más de 50 testigos. Entre ellos estuvieron integrantes de la Policía de Entre Ríos, la Policía Federal Argentina y la Prefectura Naval que participaron de las investigaciones.

Airaldi permanece alojado desde febrero en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza bajo un régimen para detenidos de alto riesgo. Además, es investigado en otra causa por un presunto plan para atentar contra un juez federal, un fiscal y el ministro de Seguridad de Entre Ríos, expediente que no forma parte del veredicto previsto para este jueves.